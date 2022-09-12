Юбилейный Международный туристский форум "Большой Урал" пройдет в Екатеринбурге

Традиционно в форуме участвуют федеральные эксперты. Фото: сайт форума

Мероприятие запланировано на 23–24 октября. Ключевой темой деловой площадки станет развитие макрорегиона Большой Урал в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Регистрация на Х Международный туристский форум уже доступна на сайте, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что в рамках мероприятия состоится финал окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Приволжского и Уральского федеральных округов. Заявку на участие можно подать до 25 сентября.

Международный форум "Большой Урал" проходит в Свердловской области с 2013 года. Традиционно событие собирает несколько тысяч участников из индустрии гостеприимства. Здесь встречаются представители более 30 регионов нашей страны.

"В этом году мы ожидаем, что интерес к участию будет выше в связи с высокой динамикой развития внутреннего туризма", — сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.