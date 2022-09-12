Смог накроет Нижний Тагил до вечера 16 сентября

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Фото: Нина Георгиева

Синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно будет действовать до вечера пятницы.

По данным Уральского гидрометцентра, с 20:00 12 сентября на территории города "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится до 20 часов 16 сентября.

Добавим, 12-15 сентября на юге Среднего Урала сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале). О погоде на ближайшие дни "Областная газета" расскажет позже.