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12 сентября 2022, 16:13

Смог накроет Нижний Тагил до вечера 16 сентября

смог

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Фото: Нина Георгиева

Синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно будет действовать до вечера пятницы.

По данным Уральского гидрометцентра, с 20:00 12 сентября на территории города "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится до 20 часов 16 сентября.

Добавим, 12-15 сентября на юге Среднего Урала сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале). О погоде на ближайшие дни "Областная газета" расскажет позже.

Областная газета Свердловской области

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