Единый госреестр пополнили еще 7 свердловских памятников истории и культуры

На сегодняшний день в регионе расположены 1 755 объектов культурного наследия. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области взяло под защиту еще 7 зданий-памятников культуры и истории. В единый госреестр включили, в частности, здания Верхотурского кремля, "Господский дом" в Реже и объекты в Екатеринбурге, Билимбае и Кушве.

По словам начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина, на сегодняшний день в регионе расположены 1 755 объектов, которые находятся под защитой. Из них 29 были включены в единый госреестр за последние 5 лет.

"Для каждого памятника мы оформляем определенный набор документов, которые определяют правила, как работать с этим объектом, как сохранить его, как обеспечить защиту. Среди них предмет охраны — особенности памятника, которые должны обязательно быть сохранены, границы территории, зоны охраны", — заявил Евгений Рябинин.

В числе последних объектов, которые взяли под охрану государства, — "Господский дом" в Реже. Он был построен во второй половине XIX века для служащих администрации Режевского металлургического завода. Здание выполнено в стиле классицизма.

Также в реестр включили "Дом провизора А. К. Белова" в Екатеринбурге, "Жилой дом золотопромышленника Курочкина" и здание банка в Кушве, "Дом купца Малмыгина" конца XIX века в Билимбае, комплекс зданий Верхотурского кремля — "Здание городского магистрата, городской думы, сиротского и словесного судов, общественного банка" и "Здание уездного казначейства".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в уральской столице также были завершены работы по реставрации фасадов и кровли "Дома Т. В. Ремезова". Во время ремонта исследователи обнаружили под штукатуркой сохранившиеся элементы металлического связевого каркаса стен здания, которые имеют важное значение для обеспечения надежности объекта. Помимо этого была найдена подлинная историческая гранитная плита крыльца главного входа западного фасада.