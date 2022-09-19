Не ураном единым

В городе атомщиков появится больше 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Фото: Павел Ворожцов

В настоящее время Минэкономразвития РФ готовит изменения в действующее постановление федерального правительства, которым будет закреплено изменение границ территории ТОСЭР «Новоуральск». В его состав предлагается включить 22 новых земельных участка.

Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, расширение границ территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» обеспечит условия для привлечения новых инвесторов и создания почти 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Им в закрытом территориальном образовании Новоуральск является Уральский электрохимический комбинат – крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.

– Необходимость расширения границ давно назрела и продиктована потребностями действующих и потенциальных резидентов ТОСЭР «Новоуральск». Планируется увеличить общую площадь территории более чем на 88 гектаров, сюда в числе прочих должны войти площадки бывшего завода АМУР и прибрежной зоны Верх-Нейвинского водохранилища. На новых участках предлагается реализовать инвестпроекты по выпуску химпродукции, производству трамвайных кузовов, металлоконструкций, созданию рекреационных и туристических зон, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В проекте постановления правительства указано, что только в строительство термального курорта один из инвесторов намерен вложить 870 миллионов рублей. Инвестпроект, который планируется реализовать на территории бывшего санатория «Зеленый мыс», на берегу Верх-Нейвинского водохранилища, предполагает организацию полноценного туристического кластера «с созданием комплекса взаимосвязанных тематических блоков, обеспечением необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой».

– Новые резиденты планируют реализовать инвестиционные проекты с объемом инвестиций более чем на 2 млрд руб. Значимый фактор для роста активности – вступившее в силу с 1 сентября изменение в федеральном законодательстве. Если раньше действовал ограниченный перечень разрешенных на ТОСЭР видов деятельности, то теперь сформирован сравнительно небольшой перечень запретов, – отметил генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин.

В числе запрещенных на территории ТОСЭР указаны такие виды экономической деятельности, как лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий и операции с недвижимым имуществом. Вся остальная деятельность – а это свыше двух тысяч наименований – разрешена. «Таким образом, как отметила и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, существенно повышается инвестиционная привлекательность ТОСЭР, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места».

Кроме расширения границ территорий опережающего развития, для привлечения инвесторов в проекте постановления федерального правительства предусматривается снижение минимального объема капитальных вложений резидентов до 3 млн рублей.

ТОСЭР в Новоуральске образована в 2019 году. На данный момент здесь уже зарегистрированы 22 резидента, ими создано более 700 рабочих мест.

Зона с особыми условиями ТОСЭР – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Основные стимулирующие условия для резидентов ТОСЭР: льготные ставки арендной платы

освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет в течение пяти лет

освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти лет

освобождение от уплаты земельного налога

приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР

применение процедуры свободной таможенной зоны