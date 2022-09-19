Пять шагов во Вселенную

Фрэнк Рубио, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (основной экипаж). Олег Кононенко, Лорал О’Хара и Николай Чуб (дублирующий экипаж). Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

21 сентября в 16.54 по московскому времени с космодрома «Байконур» стартует пилотируемый корабль «Союз МС-22» («Циолковский»), названный в честь изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина ЦИОЛКОВСКОГО. Преодолеть земное притяжение предстоит космонавтам Роскосмоса – екатеринбуржцу Сергею ПРОКОПЬЕВУ (командир корабля), Дмитрию ПЕТЕЛИНУ (бортинженер) и астронавту НАСА Фрэнку РУБИО (бортинженер). Перед стартом Сергей Прокопьев рассказал корреспонденту «ОГ» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ о подготовке к полету и задачах космической экспедиции.

«Адаптация – самое сложное»

– До старта космического корабля остается около суток. Волнуетесь так же, как перед первым полетом в 2018 году?

– Я бы не сказал, что волнуюсь, как это было четыре года назад. Сейчас – уже есть понимание ситуации. А тогда – это все-таки был первый раз. Если сравнивать в плане эмоций, перед вторым полетом, конечно, чувствую себя более уверенно и спокойно.

– Как идет подготовка к полету?

– Чем меньше времени до старта, тем интенсивнее подготовка. В программу входят и гипоксическая тренировка, и тренировка на ортостоле – для подготовки сердечно-сосудистой системы к работе в условиях невесомости, тренировки на кресле ускорения Кука (Кресло ускорения Кориолиса – Прим. ред.) – сидишь, а оно равномерно вращается, при этом тебе надо попеременно наклонять голову вперед и откидывать назад или делать наклоны головы влево-вправо. Так тренируют вестибулярный аппарат. И это только медицинская подготовка.

Помимо этого, проходят занятия по внекорабельной деятельности. Перед полетом нас ожидает также встреча со специалистами по бортовой документации.

Серьезный график – день практически расписан поминутно – буквально выкроил 15 минут, чтобы с Вами пообщаться.

– Какие задачи поставлены перед экипажем в этой экспедиции?

– Этот полет отличается от первого своими задачами. Сейчас упор делается на внекорабельную деятельность (ВКД). Мы 5 раз будем выходить в открытый космос. К каждому выходу, обычно, начинают готовиться за две недели, так что на это уйдет примерно треть времени всей экспедиции.

Все операции, которые будем выполнять в космосе, сейчас проходим на компьютерном симуляторе.

Основная задача – интегрирование многоцелевого лабораторного модуля, который пришел на МКС еще год назад, его надо правильно освоить: с помощью робототехнической руки переместить теплообменник и шлюзовую камеру.

Это такие вещи серьезные, которые требуют взаимодействия с экипажем, который внутри будет управлять робототехнической рукой. Этим будет, скорее всего, заниматься Анна Кикина, которая в этот момент тоже будет присутствовать на станции, а мы будем снаружи ей помогать. Все это займет не один выход в открытый космос.

– А какие-то научные эксперименты будете проводить?

– Да, научные эксперименты уже распределены между членами экипажа: это и выращивание микроорганизмов в виде водорослей. Эта обязанность возложена на Дмитрия Петелина – эксперимент фотобиореактора.

На меня возложена задача освоения печати на борту при помощи 3D-принтера. Это тоже такой перспективный эксперимент. Плюс ожидаем прибытия многоцелевой, многозональной печи. Она позволит нам создавать различные сплавы металлов, которые на земле в условиях гравитации сложно получить.

Всего у нас запланировано 48 экспериментов.

– Что самое сложное в первые дни пребывания на МКС?

– Самое сложное, в первую неделю адаптироваться к условиям невесомости. Особенно это будет ощущаться у тех, кто первый раз попал в космос. А затем надо влиться в рабочий процесс, начать полноценно работать без каких-то побочных эффектов.

Обычно адаптация проходит примерно за 1–2 дня, но у некоторых она длится неделю. Не адаптировавшихся у нас еще не было, поэтому главное, чтобы это всё было безболезненно.

– Какие приметы есть у космонавтов (что нужно или нельзя делать перед полетом), чтобы он прошел успешно?

– Практически все традиции перешли из авиации, поэтому есть определенные вещи, которые все стараются соблюдать. Тот же самый просмотр фильма «Белое солнце пустыни» – традиция заложена еще в конце 1960-х годов. И ее неукоснительно соблюдают, особенно перворазники. Нельзя сказать, что мы суперсуеверные, но есть определенные вещи, как и в авиации, которые мы делаем обязательно.

«Перекрестные» полеты – желание американской стороны»

– Сейчас российский космонавт Анна Кикина отправилась в США, 3 октября она полетит на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon, а вместо нее в основной состав корабля «Союз МС-22» войдет астронавт NASA Фрэнк Рубио. Зачем нужны, так называемые, «перекрестные» полеты?

– Дело в том, что это желание больше, наверное, американской стороны, выполнять такие перекрестные полеты. Сейчас, скажем так, корабль «Союз» – это годами подтвержденное качество полетов, он более надежный. Dragon, который использует американская сторона, он все-таки коммерческий корабль, который еще не до конца подтвердил свою эффективность, поэтому и хотят подстраховаться.

Откладываются старты, как вы видели: Dragon должен был взлететь в сентябре, а уже перенесли на 3 октября, и неизвестно, что дальше будет. И если так получится, что еще отодвинут старт, то есть вероятность, что на американском сегменте МКС не останется ни одного астронавта. Чтобы этого избежать, необходимы такие перекрестные полеты.

– У экипажа корабля «Союз МС-22» («Циолковский») на эмблеме, помимо прочего, изображены лебедь и черепаха. Что означают эти символы?

– Члены экипажа сами создали такую эмблему. Что касается животных, лебедь символизирует сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-160, на котором я летал. У российских летчиков он называется «Белый лебедь». Черепаха – это группа астронавтов NASA 2017 года под названием Turtles, участником которой был Фрэнк Рубио. Рядом с лебедем – фигура в форме паруса, образованная тремя дугами окружностей, радиусы которых пропорциональны радиусам трех небесных тел: Земли, Марса и Луны. Такая эмблема была у отряда космонавтов «Роскосмоса», из которого был отобран Дмитрий Петелин.

Также на верхнюю часть эмблемы, имеющую форму круга, нанесен позывной экипажа – «Алтай», государственные флаги стран-участниц полета – России и США. Внизу – фамилии космонавтов. В центре эмблемы – изображение самого пилотируемого корабля и МКС, вокруг которого три звезды, обозначающие количество членов экипажа. Я считаю, что очень красиво получилось.

«Флаг Екатеринбурга будет со мной»

– Возвращение экипажа запланировано на весну 2023-го – в год 300-летия уральской столицы. В прошлый раз Вы брали с собой флаг Екатеринбурга. Что возьмете сейчас?

– Екатеринбург мне очень дорог, поэтому флаг города опять будет со мной. Также возьму флаг Свердловской области. Также есть небольшие флаги моей родной екатеринбургской школы № 64 и Академии бокса Кости Цзю. Я хочу сфотографировать их на фоне Земли.

– В этот раз Вы встретите на орбите не только Новый год, но и свой день рождения (19 февраля). Какие подарки принято дарить на МКС? И смогут ли родственники Вас поздравить?

– Думаю, от меня наверняка что-то спрячут, и будет сюрприз на день рождения. Наверное, родственники уже приготовили и передали подарок. Обычно, он летит в общем багаже. Но, не будем торопить события. В сам день рождения, я, конечно, позвоню семье при помощи IP-телефонии. Им это сделать сложнее.

– Как на МКС проводите свободное время? Есть ли, как на Земле, «посиделки вечером на кухне»?

– Для посиделок там времени мало, поэтому, в лучшем случае, вечером мы можем собраться экипажами, и то не каждый день, и совместно поужинать.

Иногда традиционно по субботам устраиваем просмотр видеофильмов на английском или русском языке. На станции установлены два проектора: один в российском сегменте, другой – в американском. Собираемся, как в кинотеатре, и смотрим фильмы на большом экране. Можем кофе с конфетами попить. Это похоже на обычный сеанс, только в невесомости.

– На каком языке и о чем говорите с американцами?

– Это зависит от того, на каком сегменте ты находишься. Если это американский, и надо связываться с Землей, то английский язык. А проводим эксперименты в нашем сегменте, то тут и они, и мы, конечно, по-русски разговариваем.

На самом деле у нас есть такой интернациональный язык, который называется «Рашглиш», когда можно заменить какое-то слово, которое ты забыл, на русский манер, и тебя поймут. Порой, выглядит смешно, но это работает.

– Планируете ли привезти что-нибудь из этого полета для «Планетария», который в этом году Вы открыли в Верхней Пышме?

– Да, конечно, у меня будет с собой также флаг Планетария и памятные конверты, которые я упаковал в личные вещи. Мы с Планетарием будем на связи постоянно. Надеюсь, что удастся даже провести видеоконференцию с МКС.

Командир экипажа – российский космонавт, уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

ДОСЬЕ «ОГ»: Сергей Валерьевич Прокопьев – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса». 122-й космонавт СССР/России. Родился 19 февраля 1975 года в Свердловске. В 1992 году окончил среднюю школу № 64 в Екатеринбурге. В 1997 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Военный летчик 2-го класса. Имеет налет на самолетах Як-52, Л-39, Ту-134 УБЛ, Ту-22 М3, Ту-160 более 900 часов. В 2011 году стал кандидатом в космонавты-испытатели. Первый полет в космос совершил 6 июня 2018 года в качестве командира корабля. 30 августа 2018 года космонавты обнаружили на стенке корабля «Союз МС-09» просверленное двухмиллиметровое отверстие, которое удалось загерметизировать. Вместе с космонавтом Олегом Кононенко Сергей Прокопьев совершил выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 45 минут для обследования внешней обшивки корабля. 12 апреля 2022 года на космодроме Восточный президент Владимир Путин вручил Сергею. Прокопьеву Звезду Героя России.

РАКЕТА НА СТАРТ 18 сентября ракету «Союз-2.1 а» с кораблем «Союз МС-22», на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с американцем Фрэнком Рубио полетят на МКС, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре. Ее заправят за несколько часов до старта. Пуск намечен на 16:54 мск времени 21 сентября. До Международной космической станции экипаж доберется чуть более чем за три часа. Общая продолжительность миссии, ожидается, составит 188 суток – возвращение запланировано на 28 марта 2023 года.