В Екатеринбурге педагогам повысят зарплату на 4%

Постановление об индексации заработной платы сотрудников образовательных организаций уральской столицы подписал градоначальник Алексей Орлов.
По данным пресс-службы мэрии, "данная мера направлена на достижение задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, — равенства средней заработной платы по региону и в учебных заведениях".
Отмечается, что в этом году средняя зарплата педагогических работников составляет 51 715 рублей:
- средних общеобразовательных организаций — 53 251 рубль,
- организаций допобразования — 48 735 рублей,
- дошкольных образовательных организаций — 49 551 рубль.
Добавим, в систему образования города входят 165 школ, 345 детсадов, а также 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тысяч педагогов.