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27 сентября 2022, 17:51

В Екатеринбурге педагогам повысят зарплату на 4%

повышение зарплаты у педагогов

Повышение зарплаты ждет в том числе школьных учителей. Фото: Алексей Кунилов

Постановление об индексации заработной платы сотрудников образовательных организаций уральской столицы подписал градоначальник Алексей Орлов.

По данным пресс-службы мэрии, "данная мера направлена на достижение задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, — равенства средней заработной платы по региону и в учебных заведениях".

Отмечается, что в этом году средняя зарплата педагогических работников составляет 51 715 рублей:

  • средних общеобразовательных организаций — 53 251 рубль,
  • организаций допобразования — 48 735 рублей,
  • дошкольных образовательных организаций — 49 551 рубль.

Добавим, в систему образования города входят 165 школ, 345 детсадов, а также 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тысяч педагогов.

Областная газета Свердловской области

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