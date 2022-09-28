В рамках конкурса "Славим человека труда!" на Среднем Урале выбрали лучшего метролога

Победителем стала ведущий инженер по метрологии НПО Автоматики Валерия Кожевникова. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области впервые включили в конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" номинацию "Лучший метролог". Победителем стала ведущий инженер по метрологии НПО Автоматики Валерия Кожевникова.

Первый конкурс прошел на площадке Уралмашзавода. В нем приняли участие представители 15 региональных компаний.

"На предприятиях машиностроения и оборонно-промышленного комплекса действуют порядка 30 тыс. стандартов. Именно метрологи обеспечивают поверку всех измерительных приборов и гарантируют качество продукции. Для свердловской промышленности эта специальность одна из ключевых, поэтому было принято решение о включении этой номинации в наш профессиональный конкурс", — заявил и.о. свердловского министра промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Участникам предстояло пройти тест и выполнить практическое задание: проверить правильность техдокументации и соответствие средств допускового контроля (рулеток, штангенциркулей, линеек).

Валерия Кожевникова заняла первое место. Серебро досталось инженеру по метрологии комбината "Электрохимприбор" Якову Лаухину, а бронза — инженеру по метрологии Уралмашзавода Дмитрию Коровину. Им вручили дипломы, а также выплатят премии в 55, 45 и 30 тыс. рублей соответственно.

Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, ранее губернатор Евгений Куйвашев отметил, что благодаря этому конкурсу в регионе возрождаются институты наставничества на предприятиях и поддерживаются трудовые династии.