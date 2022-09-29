Свердловские ученые нашли на Ямале скелет мамонтенка

Сотрудники УрО РАН нашли на Ямале останки шестилетнего мамонтенка. Фото: Станислав Богомолов

Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН нашли в Тазовском районе Ямала скелет шестилетнего мамонтенка. Об этом ученые рассказали сегодня на пресс-конференции.

Экспедиция проходила в конце августа – начале сентября на Гыданском полуострове. Там ученые УрО РАН извлекли останки мамонтенка, у которого хорошо сохранился скелет, череп, шкура, хобот, глаз и ухо.

"Важно понять условия, в которых жил мамонтенок, на основе анализа собранных образцов мы сможем провести реконструкцию тех природных условий, в которых он обитал", — пояснил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

По словам ученого, образцы направлены на радиоуглеродный и изотопный анализы. Они помогут определить, как давно погиб мамонтенок и чем он питался: молоком матери или другой пищей. Также в планах провести экспертизу, которая позволит понять, где животное родилось, проживало и совершало ли миграции.

"Это позволит значительно пополнить знания по биологии и экологии мамонтов, по реконструкции внешнего вида, как они росли, выглядели в разном возрасте. Все эти данные мы собираем, накапливаем, чтобы понять самую главную тайну – почему же вымерли мамонты", — поделился Павел Косинцев.

Имя мамонтенку пока еще не дали, это решит автор находки.