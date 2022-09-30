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30 сентября 2022, 13:01

С 1 октября российские силовики начнут получать 5-процентную надбавку к зарплате

деньги

Надбавка вводится для "повышения материального обеспечения". Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ установило надбавку к зарплате сотрудников полиции и ряда других силовых структур. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года размер ежемесячной надбавки составит 5%. С 1 октября 2023 года она увеличится до 10%

Такая мера поддержки коснется сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Кроме того, она предусмотрена для лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих спецзвания полиции, а также начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Областная газета Свердловской области

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