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2 октября 2022, 14:15

РКН заблокировал музыкальный сервис SoundCloud из-за фейков

SoundCloud

Ограничения вступили в силу 2 октября. Фото: логотип SoundCloud

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к стриминговому музыкальному сервису SoundCloud. Причиной стало распространение на платформе фейков о СВО.

Ограничения вступили в силу 2 октября.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Представители ведомства отметили, что в адрес владельца платформы дважды направляли требования о необходимости удалить запрещенную информацию. Если фейки уберут из сервиса, доступ к SoundCloud в России будет восстановлен.

Областная газета Свердловской области

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