В Свердловской области действует 12 природных пожаров

Человеческий фактор — главная причина природных пожаров. Фото: Галина Соловьева

Их общая площадь составляет 240 гектаров. При этом 5 пожаров, действующих на 73 га, локализованы.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, причиной большинства природных возгораний стало неосторожное обращение с огнем грибников и ягодников.

"Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу", — отметил и.о. главы министерства Алексей Кузнецов.

Как уточняют в департаменте информполитики региона, в Тугулымском лесничестве сразу в нескольких местах горит болотная трава. Также возгорания зафиксированы в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском, Серовском лесничествах, на территориях Артемовского и Сосьвинского городских округов. С пожарами борются более 110 человек и 37 единиц спецтехники.

Отмечается, что ситуацию в лесном фонде контролируют воздушные суда, спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы "Лесохранитель". Задействованы также патрульные группы на автомобилях и квадроциклах. О пожарах необходимо сообщать по номерам 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".