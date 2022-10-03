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Общество
3 октября 2022, 15:39

В Свердловской области действует 12 природных пожаров

костер

Человеческий фактор — главная причина природных пожаров. Фото: Галина Соловьева

Их общая площадь составляет 240 гектаров. При этом 5 пожаров, действующих на 73 га, локализованы.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, причиной большинства природных возгораний стало неосторожное обращение с огнем грибников и ягодников.

"Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу", — отметил и.о. главы министерства Алексей Кузнецов.

Как уточняют в департаменте информполитики региона, в Тугулымском лесничестве сразу в нескольких местах горит болотная трава. Также возгорания зафиксированы в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском, Серовском лесничествах, на территориях Артемовского и Сосьвинского городских округов. С пожарами борются более 110 человек и 37 единиц спецтехники.

Отмечается, что ситуацию в лесном фонде контролируют воздушные суда, спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы "Лесохранитель". Задействованы также патрульные группы на автомобилях и квадроциклах. О пожарах необходимо сообщать по номерам 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Областная газета Свердловской области

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