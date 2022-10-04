Правда пробьет себе дорогу

Гендиректор «Областной газеты» Антон Стуликов и первый заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» Андрей Басс договорились об обмене информационными материалами и делегациями журналистов. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня генеральный директор «Областной газеты» Антон СТУЛИКОВ и первый заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» Андрей БАСС заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Доме журналистов в присутствии председателя областной Общественной палаты и Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) Александра ЛЕВИНА.

Несмотря на то, что соглашение носит рамочный характер, документ достаточно емкий: предполагается не только обмен контентом, информацией, но и делегациями журналистов, подчеркнул первый заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» Андрей Басс:

– Это необходимо для того, чтобы читатели, зрители, пользователи, слушатели в Минске знали, что происходит в Свердловской области, и наоборот, уральцы интересовались, чем живет Беларусь. Ведь Минск и Екатеринбург – города-побратимы. В последнее время мы наблюдаем экономическую и деловую активность: делегация Свердловской области приезжала в Беларусь, и наши представители городских структур и предприятий тоже бывают здесь.

Кстати, сам Андрей Басс приехал в Екатеринбург в качестве члена жюри XXXIII открытого фестиваля документального кино «Россия», который проходит в уральской столице с 1 по 6 октября. По словам представителя крупнейшего белорусского медиахолдинга, в нынешней обстановке очень важно налаживать связи между городами и регионами двух союзных государств.

Белорусского коллегу поддерживает генеральный директор «Областной газеты» Антон Стуликов:

– Я считаю, очень правильно, что мы налаживаем такие контакты. Мы можем профессионально работать с нашими коллегами, выстраивать отношения и не настаивать на том, что кто-то прав, кто-то виноват. Профессия объединяет, особенно журналистская профессия: мы говорим, давайте общаться, потому что общение – это то, что дает объективную картину мира.

Главное правило хорошего журналиста – получение достоверной информации из первых рук, уверен и председатель региональной Общественной палаты и Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин:

– Мы один народ. И сейчас, когда санкции, информационные войны, очень важно быть вместе, быть рядом, обмениваться правдивой информацией. Правда все равно пробьет себе дорогу, а ложь и вранье проявятся. И одна из основных задач подписанного соглашения – это обмен информацией, полученной из первых рук.

Перед подписанием соглашения в Домжуре прошла Внеочередная конференция Свердловского творческого союза журналистов. На ней были избраны пять делегатов XIII съезда журналистов, который пройдет 29 октября в Москве.

Агентство «Минск-Новости» Создано в марте 2001 года с целью максимально полного и оперативного информирования о происходящих в белорусской столице событиях, достижениях в экономической, социальной, культурной сферах, деятельности Минского городского Совета депутатов, Минского городского исполнительного комитета и его служб, общественных организаций. Учредителем является Мингорисполком. В структуру информационного холдинга входит: информационный городской портал «Минск-новости», газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал для детей «Качели» и «Радио-Минск».