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6 октября 2022, 11:05

На Средний Урал идут дожди и похолодание

похолодание

В период 9–12 октября ночью ожидается +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. Фото: Владимир Мартьянов

Теплая погода в Свердловской области сходит на нет. Жителей региона ждут дожди и похолодание.

Прогноз на ближайшее время дала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее данным, накануне днем температура воздуха повышалась до +15–20 °С. Однако благоприятная для завершения сельхозуборочных работ погода не будет продолжительной.

"Атмосферный фронт с европейской территории России вскоре двинется на Урал и даст о себе знать дождями, которые вероятны в ближайшие двое-трое суток. В воскресенье и в первой половине следующей недели осадков немного, вероятны они в основном в северных районах Свердловской области. Температура заметно понизится: в период 9–12 октября ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С", — говорится в сообщении.

Более подробную информацию о погоде на 6, 7 и 8 октября публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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