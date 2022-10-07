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7 октября 2022, 19:00

Скончался тагильский скульптор Леонид Южаков

Леонид Южаков

Леонид Южаков жил и работал в Нижнем Тагиле. Фото: с сайта Союза художников России

7 октября ушел из жизни тагильский скульптор, член Союза художников России Леонид Южаков. Ему было 82 года.

О смерти культурного деятеля сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. В учреждении также выразили соболезнования родным и близким художника.

Досье

Леонид Александрович Южаков родился в 1940 году в городе Новая Ляля. Окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. С 1969 работал художником в нижнетагильских художественно-промышленных мастерских. С 1975 года представлял свои работы на различных выставках. Принимал участие в оформлении интерьеров зданий Нижнего Тагила, Кушвы, Кировграда, Артемовского и других.

Областная газета Свердловской области

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