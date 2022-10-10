Властям Нижнего Тагила предложили отменить празднование Нового года и Рождества

В числе предложений — использовать прошлогоднюю праздничную иллюминацию, а не покупать новую. Фото: Павел Ворожцов

Отказаться от новогодних и рождественских мероприятий в пользу приобретения экипировки для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей предложила тагильчанка Ольга Лобанова. В соцсетях она опубликовала бланк соответствующей петиции.

Женщина предложила горожанам воспользоваться им, а при желании внести свои коррективы.

"Я для вас разработала бланк петиции. Вы можете написать ее от руки либо распечатать мою. Можете внести в нее свой текст, какой посчитаете нужным. Если вы муж и жена, то нужно отправить две разные петиции. Думаю, что можно и детей попросить написать на эту тему в администрацию, если у вас ребенок осознанный и понимает, о чем идет речь. Это увеличит шансы на ее положительное решение", – говорится в сообщении.

Как уточнила женщина, отправить петицию можно в горадминистрацию через электронную приемную. Также есть вариант принести распечатанную версию петиции в кабинет № 277 (в рабочие дни). "Собирать подписи не вижу смысла, когда есть вполне доступные электронные сервисы личного обращения граждан к мэру города", — добавила она.

Ниже публикуем текст петиции, составленный Ольгой Лобановой:

Фото: текст петиции

Тагильчанка напомнила, что в других городах России граждане также обращаются с просьбами об отмене или сокращении праздничных мероприятий.