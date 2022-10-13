На Среднем Урале открылся туристический центр "Тагильский поднос"

Тагильский поднос — это бренд города и области. Фото: Нина Георгиева

В музейно-производственном комплексе можно расписать металлический поднос, а также познакомиться с традиционными народными промыслами Урала. Новый туристический центр в Нижнем Тагиле готов принимать до 5 тысяч гостей ежегодно.

А после полноценной реконструкции здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров количество посетителей предполагается увеличить до 20 тысяч. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что знаменитая мастерская по росписи тагильских подносов обрела новый дом после встречи главы региона Евгения Куйвашева с ее руководителем Андреем Васильевым. В 2021 году мининвесту и властям города губернатор поручил найти более подходящую площадку.

"Все началось год назад, когда к нам приехал губернатор. Я рассказал о планах по созданию музейно-производственного комплекса. В результате нам помогли приобрести новый дом, мы сделали в нем ремонт. Сейчас здесь начинают работать классы, где можно приходить и учиться росписи. Здесь же действует единственный в мире музей "Каменный цветок". Это была мечта моего отца. Коллекция его уникальных изделий насчитывает 140 экспонатов, из которых 50 — это цветы", — рассказал Андрей Васильев.

На открытии комплекса побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. "Тагильский поднос — это не просто бренд Свердловской области. Это уникальные мастера, которые продолжают вековые традиции и совершенствуют их. Если будет нужна помощь, мы всегда рядом", — подчеркнул он.

Добавим, в 2021 году индивидуальному предпринимателю Андрею Васильеву на возмещение 50% затрат при производстве изделий народных художественных промыслов была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 766 тысяч рублей. В 2022 году решение о финансировании будет принято по итогам конкурсного отбора.