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15 октября 2022, 16:00

В центре Екатеринбурга прошел митинг добровольцев #МыВместе в поддержку военнослужащих

Митинг

В мероприятии приняли участие добровольцы, которые собирают помощь переселенцам с Донбасса, мобилизованным россиянам и их семьям. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На площади перед "Екатеринбург Ареной" 15 октября прошел митинг волонтеров Всероссиской акции #МыВместе в поддержку защитников России и их семей. В мероприятии приняли участие добровольцы, которые собирают помощь переселенцам с Донбасса, мобилизованным россиянам и их родным.

"Наши волонтеры получают обращение от семей наших защитников, оказывают бытовую и юридическую помощь, психологическую поддержку, заботятся о животных, чтобы семьи, чьи отцы, дети, мужья ушли участвовать в специальной военной операции, чувствовали, что они не одни", — сообщил руководитель движения #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес.

Добровольцы рассказали о том, с какими эмоциями их встречают родные мобилизованных свердловчан.

"Буквально вчера мы выдавали женщинам, которые ждут своих мужей, гуманитарные продуктовые наборы. Честно, достаточно тяжело женам справляться с этим эмоциональным состоянием, но когда приходишь к ним домой, видишь неподдельные эмоции. Нас благодарят за поддержку в трудную для них минуту", — отметил руководитель свердловского отделения "Молодой гвардии" Данил Тупица.

В региональном департаменте информполитики сообщили, что сбор вещей для мобилизованных граждан и их семей осуществляется в пункте по адресу Крылова, 2 и еще в 100 филиалах. Помощь принимается круглосуточно и без выходных. 

Областная газета Свердловской области

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