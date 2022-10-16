Дожди и похолодание ожидают свердловчан в начале недели

В столице Урала дождь пройдет в среду. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики дали прогноз погоды на начало недели. В Свердловскую область идут похолодание и дожди.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ближайшие три ночи на территории региона ожидается 0...+5 ºС. В дневное время воздух будет прогреваться до +5...+10 ºС в понедельник, до +4...+9 ºС во вторник и до +3...+8 ºС в среду. Пройдут небольшие дожди.

В Екатеринбурге столбики покажут +3...+5 ºС по ночам. С каждым днем будет все прохладнее — +7...+9 ºС, +6...+8 ºС и +5...+7 ºС соответственно. Осадки в виде дождя прогнозируются только в середине недели.

Также, по данным синоптиков, 17–19 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).