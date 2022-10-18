Темы дня

Общество
18 октября 2022, 17:59

Госдума одобрила в I чтении проект закона об универсальном пособии на детей и беременных

беременная женщина

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Фото: Александр Зайцев

С начала 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и граждан с детьми до 17 лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. И 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения для беременных женщин.

"Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума", — сказано в документе. Ожидается, что мера поддержки коснется семей, воспитывающих порядка 9,2 млн детей.

Как отмечается на сайте Госдумы РФ, универсальное пособие призвано объединить:

  • ежемесячное пособие беременной женщине,
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам,
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими 3 лет,
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.10.2022, 21:15 / Общество
Госдума РФ приняла сразу два закона о поддержке мобилизованных бизнесменов
18.10.2022, 20:30 / Общество
Село Сладковское признано самым трезвым в Свердловской области
18.10.2022, 19:23 / Общество
Людмила Бабушкина посетила учебный центр, где организована подготовка мобилизованных
18.10.2022, 18:38 / Общество
В Солнечном меняется схема движения трех автобусов
18.10.2022, 18:11 / Общество
Свердловская полиция запустила акцию по сбору сведений о наркоточках