Госдума одобрила в I чтении проект закона об универсальном пособии на детей и беременных

С начала 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и граждан с детьми до 17 лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. И 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения для беременных женщин.
"Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума", — сказано в документе. Ожидается, что мера поддержки коснется семей, воспитывающих порядка 9,2 млн детей.
Как отмечается на сайте Госдумы РФ, универсальное пособие призвано объединить:
- ежемесячное пособие беременной женщине,
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам,
- ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими 3 лет,
- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.