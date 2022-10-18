Госдума одобрила в I чтении проект закона об универсальном пособии на детей и беременных

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Фото: Александр Зайцев

С начала 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и граждан с детьми до 17 лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей. И 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения для беременных женщин.

"Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума", — сказано в документе. Ожидается, что мера поддержки коснется семей, воспитывающих порядка 9,2 млн детей.

Как отмечается на сайте Госдумы РФ, универсальное пособие призвано объединить: