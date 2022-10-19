Свердловские мастера представят работы на Всероссийской выставке художественных промыслов

На стенде будут представлены 9 субъектов малого и среднего предпринимательства и 6 самозанятых. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В московском "Экспоцентре" с 14 по 18 декабря пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ". Свои работы представят 15 мастеров и предприятий из Свердловской области.

Участие свердловчан в ярмарке в этом году было организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) при содействии регионального министерства инвестиций и развития.

"На стенде будут представлены 9 субъектов малого и среднего предпринимательства и 6 самозанятых. Они отобраны экспертами отрасли по итогам конкурса. В составе экспозиции будут представлены традиционные для нашего края предметы кузнечного дела, камнерезного и ювелирного искусства, лаковой росписи, изделия из бересты, дерева и лозы, керамика", — отметил глава СОФПП Валерий Пиличев.

Выставлять свои работы на выставке будут в частности "Фарфор Сысерти", "Егоршинская лоза", "Таволожская керамика", "Техно-Ателье". Андрей Егумнов из Ирбита, например, привезет в Москву детские игрушки из дерева, Сергей Веселков — подносы, выполненные в технике трафаретной печати, а Сергей Стариков представит кабинетную миниатюру из серебра и латуни.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что оформление стенда Среднего Урала ежегодно признается организаторами выставки одним из лучших. В нынешнем году он будет стилизован под уральскую лаковую роспись с элементами привычных для Свердловской области природных камней.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области