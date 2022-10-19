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19 октября 2022, 15:00

Евгений Куйвашев и Владимир Якушев осмотрели экспозицию выставки 100+ TechnoBuild

выставка 100+ TechnoBuild

Мероприятие продлится до 21 октября. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 19 октября, губернатор Свердловской области вместе с полпредом Президента РФ в УрФО и замминистра строительства России оценили экспозицию выставки 100+ TechnoBuild. Мероприятие проходит в МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО" в девятый раз.

Участники обхода в том числе оценили стенды и проекты Завода керамических изделий, Ревдинского кирпичного завода, института проектирования, архитектуры и дизайна (ИнПАД) и других представителей строительной отрасли.

Фото: Полина Зиновьева

На выставке также представлены проекты:

  • комплексного освоения территории – новый жилой район "Исток",
  • размещения в районе Новокольцовском учебных корпусов двух институтов УрФУ: экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФу) и его общежития.
Фото: Полина Зиновьева

Добавим, международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 18 по 21 октября. Ключевая тема в этом году – "Строительство будущего. Новые возможности". Деловая программа форума состоит из 207 мероприятий. К участию в выставке привлечено 320 экспонентов.

Областная газета Свердловской области

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