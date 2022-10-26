На благо Свердловской области

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и Первый заместитель министра финансов региона Светлана Климук, удостоенная знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Фото: Алексей Кунилов

Вчера исполняющий обязанности губернатора Алексей ШМЫКОВ вручил государственные и ведомственные награды, а также региональные знаки отличия более сорока жителям региона. Среди награжденных – сотрудники министерств, ученые, деятели культуры и искусства, тренеры, машиностроители и металлурги.

Награждение прошло в Доме приема почетных гостей Свердловской области. За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную работу Благодарностью Президента РФ отмечены трое сотрудников «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

– Я обеспечиваю цех необходимыми материалами. Если их вовремя не завезти, производство может встать. Подвигов я не совершал – просто работаю на заводе уже 35 лет. Мой отец в этом же цехе отработал 40 лет, – рассказывает Валерий Косенков, старший мастер литейного цеха УВЗ

Сразу пятеро представителей регионального правительства были награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени. Награда вручается за вклад в сфере социально-экономического развития региона.

– В моем лице оценили заслугу министерства финансов. Очень приятно получать награду в такой обстановке. Мы все – жители Свердловской области – работаем на благо региона и страны. Для меня работа – это жизнь, – отметила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

Помимо нее, этим знаком отличия отмечены министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. министра образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, а также заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены четверо свердловчан. Трое тренеров Спортивной школы олимпийского резерва «Факел» и Центра адаптивного спорта «Родник» отмечены за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Светлана Гришина более 40 лет преподает плавание. В 2000 году она начала тренировать Вячеслава Емельянцева, который стал паралимпийским чемпионом.

– Если бы четыре года назад состоялись Игры, мы стали бы трехкратными паралимпийскими чемпионами. Но в этот раз у нас серебряная и бронзовая медали. Я сама многократная чемпионка и рекордсменка России, призер чемпионатов СССР. Этот опыт помог воспитать новых чемпионов.

– Во все времена в основе достижений наших городов и региона был честный и добросовестный труд, созидательный настрой, искреннее стремление наших земляков быть полезными своей Родине и обществу. У нас большие планы. Регион реализует много важных и нужных проектов. Они способствуют развитию крупных городов и малых населенных пунктов, повышению качества жизни людей, росту благополучия уральцев. Каждый из вас вносит в эту работу свой весомый вклад. В Свердловской области ведется системная работа по развитию науки и образования, стимулирование инновационной деятельности подготовки кадров для новой экономики. В этом зале присутствуют те, кто непосредственно отвечает за раскрытие интеллектуального потенциала региона, – сказал, обращаясь к участникам мероприятия, Алексей Шмыков.

Полный список награжденных будет опубликован в следующем номере «ОГ».