Владимир Путин выступил на заседании клуба "Валдай". Цитаты

Пленарная сессия с участием Президента – это кульминация ежегодного заседания. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

По словам главы государства, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию, о котором говорили не раз в ходе предыдущих встреч. "Более того, они, эти события, переросли в масштабный, системный кризис и не только в военно-политической, но и в экономической и в гуманитарной сферах. Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение — разжигание конфликта на Украине".

"Отсидеться вряд ли получится: кризис затронет всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Есть два пути: либо всех раздавит, либо мы все вместе найдем пути решения, которые помогут привести наш мир к безопасности".

Владимир Путин заострил внимание на экологических проблемах. По его словам, климатические проблемы сейчас не в повестке, однако по-прежнему существуют.

"Рано или поздно новым центрам мироустройства и Западу придется начать разговор об общем будущем".

"Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество строить".

"Даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов".

"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились. <...> Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля".

"Россия не считает себя врагом Запада".

"В отличие от Запада — мы в чужой двор не лезем".

"Народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которую видят все. Западу придется платить за это все большую и большую цену".

"В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей".

"Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование".

"Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей".

"Стоит подумать об изменении структуры Совбеза ООН, чтобы она отражала мировое многообразие".

Также президент заявил, что развал СССР разрушил равновесие политических сил. "Запад провозгласил однополярное мироустройство. Однополярный мир уходит в прошлое. Мы стоим на историческом рубеже. Предстоящее десятилетие станет самым важным после окончания Великой Отечественной войны".

Тема форума в этом году: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Четырехдневное заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, США, Турцию, Францию, Узбекистан, ЮАР и другие.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" создан в 2004 году. За время своей работы он стал признанной на международном уровне площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями госвласти. Сегодня клуб основное внимание в своей деятельности уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. За прошедшие годы в работе клуба приняли участие более 1000 представителей мирового научного сообщества из 84 государств.