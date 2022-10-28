Владимир ПУТИН: «Мы стоим на историческом рубеже»

Владимир Путин отметил, что перед всеми цивилизациями и государствами открываются возможности для своего, оригинального пути развития. Фото: kremlin.ru

Эпоха доминирования Запада в мире уходит в прошлое – впереди самое важное и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Президент России Владимир ПУТИН. Четырехдневное мероприятие, завершившееся 27 октября, собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из более 40 стран. «ОГ» собрала основные тезисы из речи главы государства.

О политике Запада

Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. <…>. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств.

Упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций.

Наши оппоненты пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции. <…> Всех стараются превратить в инструмент для того, чтобы использовать эти инструменты для своих целей. А тех, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, – против них вводятся санкции, против них и в отношении них проводятся всякого рода экономические ограничения, перевороты готовятся и там, где возможно проводить – проводятся, и так далее.

О России и Западе

Цель постоянно растущего давления на Россию – сделать ее более уязвимой. Цель – превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило: всех стараются превратить в инструмент, для того чтобы использовать эти инструменты для своих целей. <…> А в конечном итоге, если не удается вообще ничего сделать, цель одна – уничтожить, смахнуть с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий.

Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Россия не бросает вызов элитам Запада – Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном.

Россия не предлагает заменить однополярность – двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику. Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется.

Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка.

О России и Китае

Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай ‒ самый крупный наш торгово-экономический партнер. Мы работаем действительно во всех сферах: и в военной сфере, учения постоянно совместно проводим, в военно-технической сфере, причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было, мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия и в области экономики, конечно.

Самый большой товарооборот России ‒ с Китаем, и он растет, причем растет очень быстрыми темпами. Темпы были набраны еще до всяких ограничений и перераспределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая.

О России и Индии

У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас с Индией никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов, мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем.

Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Во-первых, растет товарооборот в целом. В 7,6 раза увеличены поставки удобрений. Почти в два раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. Продолжаются взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества.

О Евразии

Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых путей, форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов добиваемся.

Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках «Одного пояса, одного пути», планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортного коридора «Север – Юг» и другие, многие другие проекты в этой части мира, уверен, – это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, конечно, если они осуществляются странами-соседями в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния.

Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность – Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились по сути в вассалов – часто и без права голоса.

О кризисе либерализма

Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. <…> Дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Что из России ни исходит – это всё «происки Кремля».

Западные идеологи и политики много лет говорили и твердили всему миру: демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели именно о западной, так называемой либеральной модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия они с презрением и – хочу это подчеркнуть – через губу, высокомерно отвергали.

Но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это, как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений?

Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели – более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть. Но такие модели обязательно будут развиваться – это неизбежно.

Фото: kremlin.ru

О традиционных ценностях

Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта.

Такие ценности нельзя никому навязать – их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ. Таково наше понимание традиционных ценностей, и этот подход разделяет и принимает большинство человечества.

Нужно четко понимать, что есть, как минимум, два Запада. Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры, теперь уже и исламских ценностей. <…> Но есть и другой Запад – агрессивный, космополитический, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится.

Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции <…> – так тому и быть. Да пускай делают, что хотят! Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении.

О новом мироустройстве

Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или всё же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным.

Многополярность – это реальный, а по сути, единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. Поскольку сегодня правосубъектность Европы как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, – сильно ограничена.

Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить.

Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего, демократического, оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым.