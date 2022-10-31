На свердловских дорогах последствия снегопада ликвидируют более 270 единиц техники

За минувшие сутки на территории Среднего Урала выпало до одного сантиметра снега. Фото: Алексей Кунилов

Во время снегопада на региональные дороги вышло свыше 270 единиц техники — автомобили с отвалами, погрузчики, автогрейдеры. Спецмашины продолжат работать до полной расчистки проезжей части.

"У глав муниципалитетов, конечно, есть опыт работы со стихией. И приход снежного фронта был прогнозируем. Сейчас перед главами стоит задача держать под постоянным контролем состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и льда, по возможности вывести дополнительную технику. Также прошу оперативно организовать вывоз снега", — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Как сообщает департамент информполитики региона, специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 50 автоматических комплексных постов.

Фото: Павел Ворожцов

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, минувшей ночью в городе работали 175 единиц дорожной техники и около 100 рабочих. Днем на улицы уральской столицы выйдет более 150 машин и 350 дорожных специалистов.

Фото: Павел Ворожцов

Водителей, пассажиров и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные погодные условия. А также не создавать помех спецтехнике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.