В Свердловской области завершился пожароопасный сезон

Более 76% всех возгораний удавалось ликвидировать в первые сутки. Фото: Галина Соловьева

В этом году на землях лесного фонда было ликвидировано 627 лесных пожаров. Их общая площадь составила 13,8 тысячи гектаров. По сравнению с 2021 годом эти показатели сократились почти в 2 и в 4 раза соответственно.

"Пики горимости" пришлись на июль и август. Причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, стал человеческий фактор, сообщили в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что задача, поставленная главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым по сокращению площади лесных пожаров, выполнена. Этому в том числе способствовала многоуровневая система мониторинга. Ситуацию в лесах области контролировали воздушные суда, спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы "Лесохранитель". Регулярно проводился объезд зеленых территорий на автомобилях и квадроциклах.

Кроме того, оказывалась помощь в борьбе с пожарами другим регионам. В рамках межрегионального маневрирования парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны боролись с огнем в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва и Курганской области.

Всего пожароопасный сезон продлился 6,5 месяцев. Лесничества начинают подготовку к сезону 2023 года.