Как мирно поделить имущество после развода

Прежде чем разделить между супругами имущество в натуре, следует определить долю каждого из них. Фото: elements.envato.com

Раздел имущества между бывшими супругами нередко протекает в конфликтах. Можно ли поделить совместно нажитое в браке цивилизованно? Попробуем разобраться.

В общий котел

Когда Тамара и Евгений поженились, ее родители вручили молодым деньги на покупку квартиры. О формальностях при этом не задумывались. Полтора миллиона рублей передали наличными, правда, купчую оформили на Тамару. Прожили супруги пятнадцать лет. А потом судьба сделала банальный поворот – Евгений встретил другую. Решил потребовать раздела имущества, в том числе и квартиры. Тамара пыталась доказать, что муж не имеет на нее прав – но безуспешно.

– Это типичная ошибка, которую допускают многие, – объясняет юрист Леонид Захарьев. – Все имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым и подлежит разделу в равных долях, независимо от того, что и на чье имя оформлено. Чтобы этого избежать, есть два варианта. Первый: родителям Тамары следовало купить квартиру и оформить дарственную на дочь – подарки не входят в общую собственность. Второй: супругам надо заключить брачный договор и прописать в нем, что и кому принадлежит.

К совместно нажитому имуществу супругов относится и жилье, приобретенное в ипотеку или по договору целевого жилищного займа, предоставляемого военнослужащим.

К сожалению, мало кто перед свадьбой думает о возможном разводе и его последствиях. А зря. В Свердловской области, согласно статистике областного управления ЗАГС, в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 11,8 тысячи браков и 10,3 тысячи разводов. При таком положении дел застраховать свое имущество от дележа явно бы не помешало. Между тем, по данным Нотариальной палаты Свердловской области, в первом полугодии нынешнего года заключено всего лишь 1 344 брачных договора. Причем большинство из них составляется уже во время брака, а не до его регистрации.

Причины заключения таких договоров, как пояснили нотариусы, разные – прекратить режим совместной собственности, разделить финансовые поступления или имущество, договориться об имущественных правах и обязанностях на будущее. Часть договоров заключается перед расторжением брака, чтобы исключить необходимость делить совместно нажитое имущество после развода.

Брачным договором, как гласит статья 34 Семейного кодекса, супруги вправе установить режим долевой или раздельной собственности на все имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

По долям

Незнание закона, как говорится, не освобождает от ответственности. Так случилось с тагильчанином Сергеем Марченко. После женитьбы он решил, что в имеющейся у него однушке семье будет тесно, надо улучшать жилищные условия. Человеком Сергей был состоятельным, а супруга – не очень. Дом с их будущей квартирой, строился по договору долевого участия. Супруги Марченко в договоре доли поделили в соответствии с объемом финансовых вложений каждого: мужу три четверти, жене – четверть. Ну а спустя несколько лет жена потребовала развода и раздела имущества. Суд, к изумлению Сергея, поделил квартиру пополам.

– При заключении договора долевого участия в строительстве у многих возникает иллюзия, что в нем можно определить долю каждого из супругов, – объясняет президент Нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук Ирина Перевалова. – Но это не так. Любое имущество, независимо от того, на кого оно будет зарегистрировано, поступает в совместную собственность супругов. Долевую собственность можно установить либо брачным договором, либо соглашением о разделе имущества.

Но и тут действуют ограничения. К примеру, если материнский капитал был направлен на покупку квартиры или на погашение ипотеки, то недвижимость будет делиться между супругами и детьми. Даже если заемщиком выступает только один супруг, доли обязательно выделяются, а доли, принадлежащие детям, не могут быть перераспределены.

Еще одно ограничение при дележе квартир введено с 1 сентября 2022 года. Запрещено устанавливать право собственности на долю, площадь которой меньше шести квадратных метров. Договор о распределении долей в квартире площадью 50 кв.м по формуле: мне – 9/10, а тебе – 1/10 будет считаться ничтожным.

Остался в прошлом и раздел имущества по принципу: жене – квартира, мужу – автомобиль.

– Судебная практика исходит из того, что сначала нужно определить доли супругов в общем совместном имуществе, а затем пропорционально указанным долям разделить имущество в натуре либо в долях, – объясняет профессор кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, нотариус Асия Машовец. – Соглашения о разделе имущества супругов, заключенные без предварительного определения долей, могут быть оспорены в судебном порядке и признаны нелегитимными.

Непопулярность брачных договоров объясняется, в частности, опасением, что более состоятельный из супругов может поставить менее состоятельного в невыгодные условия. Дескать, захочешь развестись – останешься ни с чем. Но такой договор ни один нотариус не утвердит, а если утвердит, то документ можно оспорить в суде. По словам Асии Машовец, сделка не должна выглядеть «кабальной». Это требование распространяется и на брачный договор, и на соглашение супругов о разделе имущества. А вот доли необязательно должны быть равными. При этом в соглашение о разделе имущества можно включить и условие о компенсационных выплатах. Выплата такой компенсации должна происходить не за счет совместно нажитого имущества.

ВАЖНО По спорам о разделе совместного имущества исковая давность составляет три года. Но она исчисляется не с момента развода, а с момента, когда один из супругов узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

ЦИФРЫ Количество удостоверенных брачных договоров в Свердловской области 3 404 – в 2021 году

3 787 – в 2020 году

3 081 – в 2019 году