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Общество
2 ноября 2022, 14:01

Личному составу ГУ МВД по Свердловской области представили нового замначальника главка

Сергей Ремезков

Сергей Васильевич Ремезков родился в Волгограде в 1981 году. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

В Свердловской области назначили нового заместителя руководителя регионального главка полиции. Им стал Сергей Ремезков, до этого занимавший должность замначальника полиции по охране общественного порядка.

Он был представлен личному составу 2 ноября. Руководитель Главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на селекторном совещании в режиме видеосвязи довел до личного состава гарнизона Указ Президента РФ о новой должности Сергея Ремезкова.

Генерал Александр Мешков поздравил своего нового заместителя и отметил его весомый вклад по борьбе с преступностью.

"В новом качестве полковник Ремезков будет курировать вопросы кадрового обеспечения, боевую и служебную подготовку, работу Центра профессиональной подготовки, взаимодействие с ветеранской организацией. Временно исполнять обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, до решения генерала Мешкова, будет полковник полиции Дмитрий Панфилов", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сергей Васильевич Ремезков родился в Волгограде в 1981 году. Имеет высшее  юридическое и педагогическое образование. В 2005 году он пришел на службу в ОВД. Он работал в кадровом подразделении и в оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, после чего перешел в УМВД Астрахани. За время службы проявил себя как грамотный инициативный сотрудник. Женат, воспитывает сына. Имеет ряд ведомственных наград. 

Областная газета Свердловской области

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