Владимир Путин подписал ряд законов

Подписанные законы связаны с военной службой. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд новых законов. Документы размещены на официальном портале правовой информации.

В том числе глава государства подписал закон о статусе добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ, а также их участников. Теперь на таких граждан распространяется статус военнослужащих по контракту.

Уточняется, что добровольческие формирования могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций. Право определять численность этих формирований и их задачи, порядок медпомощи, обеспечения вооружением и продовольствием закреплено за Министерством обороны РФ.

Кроме того, решением президента период службы по призыву включен в стаж для досрочного выхода на пенсию. Новая норма ликвидирует неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто вместо прохождения военной службы занимался трудовой деятельностью. Для назначения страховой пенсии в двойном размере периоды участия в спецоперации засчитают в страховой стаж.

Также принят закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Согласно нему, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации останутся там же.