В Екатеринбурге на ул. Степана Разина появилась первая проекционная "зебра"

Одним из преимуществ таких переходов является то, что разметка видна при любой погоде. Фото: сайт администрации Екатеринбурга/МБУ "Центр организации дорожного движения"

Возле гимназии № 120 и детского сада № 278 в Екатеринбурге появился 15-метровый проекционный пешеходный переход. Технология была запущена в уральской столице в качестве пилотного проекта.

Необычная "зебра" на ул. Степана Разина будет действовать 3 месяца — поставщик предоставил проекторы бесплатно. По результатам испытательного срока примут решение о дальнейшем внедрении технологии.

"Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование. Это 3 точки: перекрестки улиц Чапаева и Большакова (переход через Большакова) и улиц 8 Марта и Циолковского (переход через Циолковского), а также на переходе около дома на Гражданской, 9", — рассказал директор МБУ "Центр организации дорожного движения" Данил Меркулов.

С инициативой запустить в столице Урала световые пешеходные переходы выступил руководитель проектов Екатеринбургского центра развития предпринимательства, эксперт Сколково и Академии инноваций Москвы, член ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Евгений Морозов. Он направил соответствующее предложение в адрес мэра города Алексея Орлова, администрация в свою очередь перенаправила ее в МБУ "ЦОД" для формирования проекта.

Среди преимуществ таких переходов — хорошая видимость разметки при любых погодных условиях и недостаточном освещении, а также с течением времени она не сотрется. Кроме того, пешеход в темное время суток будет лучше заметен водителям. При этом проекционная "зебра" не заменяет классические пешеходные переходы, а дополняет их, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.