«Свердловская область идет с опережением»

Команда «Росатома» из г. Лесного собирает устройство для дезактивации радиоактивного металла с АЭС. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбург-ЭКСПО сегодня в рамках нацпроекта «Производительность труда» завершаются сразу два крупных состязания – Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности. Накануне мероприятия посетил куратор нацпроекта, генеральный директор Федерального центра компетенций Николай СОЛОМОН.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходит в Екатеринбурге уже девятый раз, Кубок по рационализации и производительности – второй. В этом году участниками обоих состязаний стали более полутысячи представителей 16 стран мира. Пятая часть из них – свердловчане.

Николай Соломон посетил соревновательные площадки и пообщался с участниками Кубка по рационализации. Особое внимание он уделил компетенции «Фабрика производственных процессов» и отметил, что это направление является «игрой в производство», где участники за три дня должны научиться оптимизировать работу предприятий. Также он дал высокую оценку организации и результатам этих проектов в Свердловской области.

– За пять лет существования нацпроекта ряды рационализаторов пополнили больше четырех тысяч российских компаний, в том числе 200 свердловских предприятий. Мы несем новую культуру: идеология бережливого производства делает работу каждого из нас интереснее, объясняет, как наши усилия отражаются на результатах деятельности компании и экономики России, что сейчас особенно важно. Свердловская область, как и весь проект, идет с опережением. Предпринимателей нельзя заставить делать то, что им неинтересно или неполезно. Бизнес сам почувствовал от нацпроекта пользу. В Свердловской области в нем участвуют более двухсот компаний и еще сто находятся в очереди, – подчеркнул Николай Соломон.

Никита Домашов – ведущий инженер-конструктор Научно-производственного объединения автоматики госкорпорации «Роскосмос». Молодой человек участвует в компетенции «Хайтек» «Инженерный дизайн CAD» второй год подряд. Его задача – при помощи 3D-программ создать модели и чертежи разных деталей:

– Сегодня нам выдали отсканированную деталь, нужно было создать твердотельную модель и чертеж для ее производства. Это был корпус, что-то похожее на редуктор или насос. Задача сложная еще и потому, что ее надо было выполнить в ограниченное время – нам отводилось всего два часа», – рассказал Никита.

В направлении «Инженерное мышление каракури» (каракури – японский метод инженерного мышления, направленный на упрощение трудоемких операций) Кубка по рационализации и производительности приняла участие команда комбината «Электрохимприбор» госкорпорации «Росатом» из Лесного. В прошлом году их коллеги стали победителями направления. В этот раз участникам необходимо было создать механизмы, которые помогут облегчить ручной труд и сократить время выполнения производственных задач.

«Команда сработала на 100 процентов, мы полностью показали свой потенциал. Оценят нас эксперты или нет, узнаем позже», – делится впечатлениями монтажник комбината «Электрохимприбор» Николай Голубцов.

Напомним, Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности проходят в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября. Победители обоих состязаний станут известны уже сегодня.