В Североуральске более 80 детей-сирот получили ключи от новых квартир

По окончании пятилетнего срока жильцы смогут приватизировать квартиры и полноправно ими распоряжаться. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Североуральске в рамках утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым программы по обеспечению детей-сирот жильем новые квартиры получил 81 человек. После новоселья очередь на жилье в городе сократилась в 2 раза.

"Сегодня радостное событие — у вас появился свой дом, который по своему усмотрению и вкусу сможете сделать уютным и красивым. Для правительства Свердловской области программа обеспечения жильем детей-сирот — одно из приоритетных направлений деятельности. Я много раз на протяжении строительства была в вашем доме и хочу сказать, что он действительно красивый, в нем хочется жить", — обратилась к получателям жилья мэр Североуральска Светлана Миронова.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что дом, построенный для детей-сирот, стал первым новым девятиэтажным зданием в Североуральске за долгое время. Строение оборудовано лифтом, стены и перегородки выполнены с учетом шумоизоляции, а в квартирах уже есть оборудование для кухни и ванной, включая водонагреватели, плиты и счетчики учета.

Директор регионального фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева поздравила новоселов и отметила, что через 5 лет жильцы смогут приватизировать полученные квартиры.

Строительство дома обошлось более чем в 150 млн рублей, из которых 99,7 млн рублей — средства областного бюджета, а 53,7 млн рублей — федерального. Общая площадь квартир составляет 2,7 тысячи квадратных метра.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил 2018–2027 годы Десятилетием детства, в рамках которого будут проходить мероприятия, направленные на совершенствование госполитики в сфере защиты детей. Обеспечение детей-сирот жильем — одно из ключевых направлений: в 2022 году на Среднем Урале ключи от новых квартир получили 740 детей-сирот.