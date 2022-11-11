Айболиты Екатеринбурга

За каждым студентом в ЦРЖ закреплен свой подопечный. Фото: Полина Зиновьева

Центр реабилитации животных (ЦРЖ), работающий на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) помогает больным бездомным животным. Педагоги и студенты вуза становятся их кураторами, занимаются лечением, восстановлением и помогают обрести дом.

ЦРЖ был создан в ноябре 2012 года, как образовательная база для студентов-ветеринаров. На тот момент в Свердловской области не было организаций, занимающихся бездомными животными, перенимать опыт было не у кого, рассказывает руководитель Центра Елизавета Скорынина:

– Мы шли своим путем, где-то интуитивно и не без ошибок. За десять лет выработали определенный алгоритм действий. Если вы находите на улице животное, которому нужна помощь – можете принести его к нам. При наличии мест мы его возьмем и проведем все необходимые процедуры: лечение, стерилизацию, вакцинацию. Все это бесплатно. Но после выписки судьбой животного снова должен будет заниматься человек, который его нашел.

Елизавета пояснила, раньше пристроем всех подопечных занимались сотрудники и волонтеры, на это время животные оставались в ЦРЖ. Но за последние годы поиск дома для кошки или собаки увеличился до нескольких лет. В центре это связывают с пандемией и нынешней ситуации в мире, и считают, что люди боятся брать на себя ответственность за чью-то жизнь и беспокоятся, что не смогут финансово ее обеспечить.

За десятилетие сотрудники ЦРЖ совместно с педагогами и студентами УрГАУ спасли более трех тысяч жизней кошек, собак, грызунов и птиц. За судьбой каждого бывшего подопечного пристально следят. Хозяева животных с самыми тяжелыми случаями не перестают посещать ЦРЖ – и здесь им всегда готовы помочь.

Екатеринбурженка Алена Кретинина 6,5 лет назад решила завести кота. В первом же объявлении в интернете нашла пушистого сибиряка Мотю. Девушка буквально влюбилась в него, но оказалось, что у котика есть проблемы. Мотя попал в ЦРЖ после того, как запутался в колючей проволоке и повредил задние лапы. Спасти их не удалось.

– По фотографии даже понятно не было, что у него что-то с лапками. Начала читать про Мотю и потом в процессе поняла для себя, что это не помеха. Раз мне кот понравился, меня это не должно останавливать. Когда я пришла и впервые взяла его на руки из клетки, он сразу меня обнял, как родную и начал мурлыкать. Тогда я точно для себя поняла, что без него не уеду, – улыбается девушка.

По словам хозяйки, первое время у кота случались судороги и ей пришлось научиться делать специальный массаж. Сейчас единственное, чем Мотя отличается от других – он не может запрыгнуть на высокие и гладкие поверхности.

Еще один постоянный гость ЦРЖ – бывший подопечный – кот Тимоша. Весной он попал в центр с переломами обеих лап с правой стороны. Что с ним случилось неизвестно до сих пор. Долгое время кот не мог ходить и перенес уже три операции. Людмила Иванова пришла за Тимошей по зову сердца:

– Мы приехали в приют за кошкой. Выбрали, забрали домой. Тогда же нам очень понравился Тимоша. Он коммуникабельный, из клетки тянул лапы, мяукал, со всеми хотел общаться. Месяц где-то мысль о нем не давала покоя. И тогда мы поехали и забрали его. Сейчас уже не представляю, как бы мы жили без Тимоши. Он всех покорил, и родственников, и знакомых.

За каждым животным, которое проходит реабилитацию в ЦРЖ, закрепляется куратор из числа студентов. Будущие ветеринары выгуливают их и занимаются уходом. В том числе выполняют несложные медицинские манипуляции: обрабатывают раны, снимают швы, дают медикаменты. Все делается под присмотром педагогов.

«Уже много лет наблюдаю за подопечными. Отношусь к ним с особой теплотой и любовью, – рассказывает пятикурсник Денис Рычков. – Кто-то появляется новый, кого-то забирают, и за них я очень рад. За время обучения у меня появились свои любимчики. Это три собаки. Одна, Куба, к сожалению, скончалась. Еще две, за которыми ухаживал, сейчас они живут в семьях. И это самое главное. Ведь ЦРЖ существует для того, чтобы помочь своим пациентам и найти им дом».

Сейчас в центре реабилитации содержится порядка 70 подопечных, которые нуждаются в домашнем уюте и ждут любящих хозяев. С теми, кто решит завести себе четвероногого друга, специалисты проводят собеседование, поясняют, должны удостовериться, что судьба подопечных в надежных руках. У обратившихся выясняют условия жизни, финансовое положение, наличие аллергии на животных, другие факторы, которые могут негативно отразиться на дальнейшей жизни их потенциальных домашних любимцев. Также все желающие могут помочь ЦРЖ. Узнать, как это сделать, выбрать четвероногого друга и получить подробную информацию о Центре можно на сайте: crg-ekb.ru.

Не все пациенты рады осмотрам Фото: Полина Зиновьева

В ЦРЖ ищут дома для трех девочек-щенков. Им около четырех месяцев, они стерилизованы и вакцинированы по возрасту Фото: Полина Зиновьева

Студенты дают животным лекарства, помогают менять повязки и проводить осмотр Фото: Полина Зиновьева

Людмила Иванова забрала кота Тимошу из ЦРЖ три месяца назад на реабилитацию. Чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще ни одно посещение ветеринаров Фото: Полина Зиновьева

Хаски Веге около двух лет. Она может стать хорошим другом для активных людей или охранницей в частном доме Фото: Полина Зиновьева

У кота Моти частично ампутированы задние лапы, но это не помешало Алене Кретининой 6,5 лет назад забрать его из ЦРЖ Фото: Полина Зиновьева

Попугай Гоша – тоже подопечный, который стал уже символом ЦРЖ. Он встречает студентов, педагогов и гостей центра Фото: Полина Зиновьева