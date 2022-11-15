«В последние годы увеличивается число родителей с детьми, которые обращаются по вопросам буллинга. Ежегодно оно возрастает на 10-15 процентов», – рассказал Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Фото: elements.envato.com

Буллинг уже в Госдуме Депутаты занялись проблемой травли в школах В Государственной думе всерьез озаботились проблемой буллинга. Парламентарии разработали законопроект, предусматривающий реализацию на федеральном уровне целого ряда инициатив, направленных на борьбу с травлей учащихся в щколах: от создания Единого стандарта профилактики – до введения штрафов. Подписи под документом поставили представители четырех основных думских фракций. Свою позицию по поводу депутатской инициативы уже озвучили представители духовенства и сами педагоги – и пока она не в пользу последней.

Не прихоть, а необходимость

Депутаты предлагают закрепить в законе «Об образовании» понятие «травли». Понимать под ней следует «систематическое психологическое и/или физическое агрессивное поведение группы лиц или одного лица в отношении другого лица или лиц, осуществляемое в том числе с использованием электронных средств коммуникации».

При принятии документа на законодательном уровне в России впервые могут быть закреплены такие понятия, как «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли».

Авторы законопроекта – депутаты Госдумы из «Единой России», «Справедливой России – За правду», ЛДПР и КПРФ – пояснили, что уже сейчас в школах существуют определенные программы по борьбе с буллингом, но законопроект предусматривает создание Государственной программы и Единого стандарта профилактики травли. Издание «Коммерсантъ» в своем материале приводит цитату первого замглавы думского комитета по просвещению Яны Лантратовой:

«Это прежде всего рамочный законопроект – мы создаем основу, чтобы потом запустить в стране комплексную программу профилактики травли», – объясняет депутат Лантратова. По ее словам, в Минпросвещения, у региональных властей, у экспертов уже есть свои наработки по предотвращению буллинга и работе с его последствиями.

В беседе с «ОГ» Яна Лантратова уточнила, что следующим шагом после принятия закона должно стать создание совместно со всеми заинтересованными сторонами системной программы, которая будет включать в себя лучшие и самые действенные практики.

Еще одной мерой должно стать проведение в образовательных организациях оценки психологической обстановки. Школы, колледжи и вузы будут обязаны ее проводить не реже, чем раз в три года. При нарушении каких-либо требований документа организациям будет грозить штраф до ста тысяч рублей, это планируется закрепить в КоАП. Внести законопроект на рассмотрение в Госдуму депутаты планируют в ближайшее время.

ЦИТАТА «По данным Рособрнадзора, к пятому классу 50 процентов детей дезадаптированы к школе. То есть школа для них – не авторитет. А к седьмому и восьмому классу – уже 70 процентов. То есть дети ходят в школу, потому что туда ходить надо. Она для них не значима, поэтому и возникают конфликты, и школа не в состоянии их погасить», – рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

С точностью до наоборот

Озвучив идею законопроекта в паблике, депутаты уже начинают получать обратную связь. И она далеко не всегда комплиментарна. Так, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что непродуманный законопроект принесет больше вреда, чем пользы. В эфире радио «Комсомольская правда» он высказал мнение, что документ в том виде, в котором вносился на обсуждение в Госдуму, нуждается в серьезной доработке.

«Говорят, закон, связанный там против алкоголя еще с чем-то, порой достигает ровно обратных результатов. И сейчас говорят: «Закон о буллинге», давайте мы оградим наших детей». Конечно, мы должны оградить, но в определенные статьи закона закладываются механизмы, которые, прикрываясь этой благой идеей, лишают возможности учителя, родителя ограждать своего ребенка, ограничивают родителей в правах. То есть, говоря о том, что давайте мы будем сейчас защищать детей, достигают целей, которые у нас таким ярким словом обозначаются – ювенальная юстиция, когда родители, учителя становятся абсолютно бесправными», – сказал митрополит Евгений.

Он добавил, что «документ может сработать с точностью до наоборот, превратившись в пропаганду травли. Поэтому надо прорабатывать такого рода законы, чтобы они работали на ребенка и страну».

Далеко идущие последствия

Несколько лет назад собственные исследования на тему буллинга проводил Уральский федеральный университет. Как выяснилось, из двух тысяч опрошенных больше 30 процентов являлись жертвами школьной травли. 15 процентов были ее зачинщиками. Одна из историй о жестокости подростков произошла в первоуральской школе:

– У нас в классе была компания забияк. Особенно жестоки они были в начальной школе. Меня доводили до слез очень много раз, потому что я в классе была самой высокой. Другие ребята страдали из-за внешности, например, веснушек или национальных особенностей, или из-за того, что живут в бедной семье. Самой ужасной была история в третьем классе. Лидеру «плохой компании» родители купили дорогой модный телефон. И ребята решили снять «фильм» про то, как они избивают одноклассника. Он даже лежал в больнице. На следующий день в класс пришли представители полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Угрожали, что хулиганам светит ЦВИНП (Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей). Компанию заставили извиняться перед всеми, кого они обижали – то есть перед всем классом. Я помню и ко мне подходили. С тех пор любые зачатки их издевательств сопровождались словами «вас отправят в ЦВИНП». Тогда обидчики быстро успокаивались, – анонимно делится жертва буллинга.

Законопроект направлен на формирование, прежде всего, действенных инструментов профилактики травли, а не на наказание за ее организацию или участие в ней. Фото: elements.envato.com

От буллинга к шутингу

По словам клинического психолога Максима Черемных, издевательства со стороны сверстников могут иметь далеко идущие последствия. Например, уже во взрослой жизни жертвы они могут привести к сложностям социальной адаптации, одиночеству, психологическим заболеваниям и психосоматическим отклонениям, вплоть до совершения суицида.

«Последствия травли могут быть самыми тяжелыми. Ребенок, подвергшийся буллингу, теряет желание ходить в школу. С одной стороны у него особое отношение к восприятию учебы, с другой – неуспеваемость. За этим идут низкие результаты на экзаменах, трудности при поступлении в колледж или вуз, если ребенок вообще пойдет учиться дальше. Трудности с дальнейшим трудоустройством. По результатам исследований, им сложнее найти работу. Жертвы буллинга испытывают сложности и при создании семьи», – поясняет психолог.

Сами зачинщики, добавляет Максим Черемных, выпускаясь из школы, имеют неправильное понимание ценностей и механизма взаимодействия с людьми. И в итоге нередко попадают в места лишения свободы.

Интерес к теме травли психолог связывает с увеличившимся количеством случаев шутинга. Специалист уверен, что буллинг подталкивает жертв к совершению возмездия над своими обидчиками по примеру стрелков, информация о которых быстро разлетается в сети Интернет.

«Чаще заглядывать детям в глаза»

С буллингом в разных его проявлениях сталкиваются практически во всех школах. Но правовых норм борьбы с ним в законодательстве не закреплено. Разрабатываемый закон нужен, поясняют депутаты, чтобы наделить педагогов и школы возможностью вмешиваться. Однако сами педагоги сомневаются в целесообразности его принятия.

«Можно запретить, прописать, что есть буллинг и проводить классные часы на эту тему, однако, здесь возможен обратный эффект. Если говорить «вас могут обижать», дети могут начать воспринимать за травлю все, что угодно. Конфликты были и будут. Проблему можно решить без документа, если педагоги не будут равнодушными. Это морально-этические нормы, беседами с детьми, с их родителями можно все решить, если это правильно делать», – считает учитель истории школы села Байны Богдановического района Галина Разливинских.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков соглашается: проблему буллинга можно решить, только сделав упор на выстраивание доверительных отношений между школой, ребенком и родителями. По его мнению, в современных образовательных учреждениях забота о детях ушла на второй план:

«Если мы сегодня настоящую педагогику вернем в образовательные организации, не нужно будет каких-то законов. Сегодня для многих директоров главное – рейтинг школы, гимназии, чтобы туда шли дети, а ,как говорится, за ребенком идут деньги. Это ситуация, когда обучение стало услугой. Чтобы исправить ситуацию, нужно, чтобы в школе детям было хорошо. Надо чаще заглядывать детям в глаза».

Что такое буллинг в школе Буллинг (от английского bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») – это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва показывает, как сильно ее это задевает. ‍ Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое насилие в форме: – словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее); – распространения слухов и сплетен; – бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще остальных приводит к суициду).