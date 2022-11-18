Эксперты рассказали, как закон защищает имущественные права несовершеннолетних

Фото: Алексей Кунилов.

Завтра, 20 ноября, отмечается Всемирный день защиты прав детей и приуроченный к нему Всероссийский день правовой помощи детям. В канун этой даты в редакции «ОГ» состоялась прямая линия. На вопросы свердловчан, касающиеся соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, отвечали начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области Татьяна ЕФИМОВА, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Наталья ТРИШИНА, заместитель начальника отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству министерства социальной политики Свердловской области Валентина КОЛОМЕЙЧУК.

Часть вопросов требовали тщательного разбирательства, поэтому эксперты предложили звонившим прийти на личный прием. На остальные были даны оперативные ответы.

Квартирный вопрос

– Наш сын после смерти жены один воспитывал двоих детей. Недавно он скончался. Мы с мужем оформили опекунство над внуками и хотим с ними съехаться: продать квартиры свою и сына и купить одну большую. Сможем ли мы это сделать, пока дети несовершеннолетние?

Наталья Тришина: – По закону объем прав несовершеннолетних неодинаков и зависит от их возраста. Дети, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), в сделках не участвуют, их интересы представляют родители, усыновители или опекуны. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но только при наличии письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.

Если сделка была совершена без согласия законных представителей ребенка, она может быть признана судом недействительной. При этом как в первом, так и во втором случае законные представители должны предварительно заручиться разрешением органа опеки и попечительства на сделку. Обязательным является и нотариальное удостоверение договора, если собственником либо участником общей собственности отчуждаемого недвижимого имущества является несовершеннолетний. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

Татьяна Ефимова: – С 14 лет при совершении сделок с жильем несовершеннолетнего необходима подпись самого ребенка рядом с подписью его законных представителей.

Возможны случаи, когда с 16 лет подросток может самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Для этого он должен быть признан судом полностью дееспособным иметь работу, постоянный доход, вступить в брак и т.д.

Валентина Коломейчук: – Задача органов опеки и попечительства – не допустить, чтобы несовершеннолетний лишился своего имущества – ни полностью, ни частично. Поэтому без предварительного разрешения органов опеки и попечительства опекун не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на продажу, обмен, сдачу в аренду, передачу в безвозмездное пользование или в залог принадлежащего несовершеннолетнему имущества. Распространяется это требование и на раздел имущества несовершеннолетнего, выдел из него долей.

Органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, которая принадлежит детям, только в том случае, если они выгодны несовершеннолетнему собственнику: при продаже квартиры или доли в ней он должен быть обеспечен альтернативной квартирой или долей, соразмерной стоимости доли, которая продается. Родителям или законным представителям ребенка придется доказать, что его жилищные условия не ухудшатся.

– Добрый день. Квартира, в которой живет наша семья, принадлежит мужу, он получил ее в наследство от родителей. Теперь мы разводимся. Имеет ли наш 12-летний сын право на долю в этой квартире?

Валентина Коломейчук: – Дети не могут претендовать на собственность родителей, а родители не могут претендовать на имущество, принадлежащее их детям. Такая норма установлена пунктом 4 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации. Но если сын зарегистрирован в квартире отца, то он может проживать в ней до совершеннолетия даже после развода родителей.

– Родители бывшего мужа выразили желание купить квартиру для нашей общей дочери. Девочке сейчас 15 лет. Как правильно оформить эту сделку?

Татьяна Ефимова: – Законом не установлен возраст, с которого ребенок может стать собственником, это допускается хоть с момента получения свидетельства о рождении. Даже если средства на покупку квартиры планируют потратить бабушка с дедушкой, приобретение на имя несовершеннолетнего ребенка недвижимости в собственность возможно только при условии согласия родителей – матери и отца ребенка. В таком случае ваша дочь станет полноправным собственником квартиры. И поскольку дочери больше четырнадцати лет, договор она должна будет подписывать самостоятельно. Предварительное согласие на приобретение недвижимости на имя ребенка не потребуется.

– Хотелось бы узнать, сколько времени потребуется на регистрацию права собственности при приобретении квартиры?

Наталья Тришина: – Здесь возможны различные варианты. Согласно закону, если документы для регистрации прав по сделкам, совершаемым в простой письменной форме, подаются через многофункциональные центры (МФЦ), общий срок регистрации составляет девять рабочих дней. Если же это делается через публично-правовую компанию «Роскадастр», в рамках выездного приема (эта услуга платная) – то семь рабочих дней.

Однако на территории Свердловской области срок регистрации по документам, поданным в бумажном виде через офисы МФЦ или Роскадастра, составляет не более трех рабочих дней. Если же сделка была совершена через нотариуса, и документы переданы им в электронном виде, то регистрация права проводится в течение одного рабочего дня.

По наследству

– Наш несовершеннолетний сын зарегистрирован у матери мужа. Может ли внук на этом основании получить квартиру бабушки в наследство?

Татьяна Ефимова: – Сам факт прописки, правильнее – регистрации в квартире – не дает шанс внуку получить ее в наследство, если только он не призван к наследованию после смерти наследодателя. Это возможно либо по завещанию, либо если наследники отказались от наследства в пользу вашего сына. Регистрация с бабушкой/дедушкой в одной квартире дает наследнику право на льготы. Если наследник на момент открытия наследства проживал с бабушкой/дедушкой в одной квартире и эту квартиру он унаследует, то по Налоговому кодексу он освобождается от уплаты тарифа за оформление наследства, размер которого рассчитывается от кадастровой стоимости квартиры на день смерти наследодателя. Наследник оплатит нотариусу только услуги правового и технического характера.

– После смерти бывшего мужа и отца нашего с ним ребенка остались квартира, дом в деревне и автомобиль. Других наследников, кроме сына нет, но квартиру бывший муж покупал в кредит, который неполностью погашен. Возможно, имеются и другие долги. Стоит ли принимать такое наследство?

Валентина Коломейчук: – По закону, по долгам наследодателя отвечает наследник, а если он несовершеннолетний, то его законные представители – в пределах наследуемого имущества. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно детально разбираться в ситуации. Определить общий размер имущества наследодателя и размер его долговых обязательств. Вполне возможно, что долги окажутся меньше стоимости имущества, их можно будет погасить и при этом часть имущества останется. Если же размер долгов превышает стоимость имущества, то от наследства лучше отказаться. Сделать это можно с разрешения органов опеки и попечительства.

– У меня деликатный вопрос. Дочь одна воспитывает двух детей. Недавно у нее обнаружили серьезное заболевание. И я в сомнении, стоит ли уговорить ее составить завещание?

Татьяна Ефимова: – Наследование возможно как по закону, так и по завещанию. Если в семье один ребенок – нет смысла составлять завещание. Если несколько, то завещание стоит составить. Это следует сделать и в случае, если после смерти наследодателя возможно возникновение проблем с подтверждением родственных отношений. К примеру, мама несколько раз выходила замуж и меняла при этом фамилию, а свидетельства о браке отсутствуют. Если брак заключался на территории России, то можно запросить справки из органов ЗАГС о соответствующей актовой записи. Если мама регистрировала браки в разных странах – восстановить документы будет сложно. При наличии завещания подтверждать родство не потребуется.

При намерении распределить имущество на случай смерти по конкретным видам между наследниками, например, квартиру – сыну, а садовый дом с земельным участком – дочери, завещание составить будет также необходимо.

Завещание при этом можно составить в любом городе страны и у любого нотариуса. А вот оформить наследство можно только в городе, где умерший был зарегистрирован по месту жительства. Существует единая база удостоверенных нотариусами завещаний, однако сведения о наличии завещания и его содержании могут быть предоставлены только после смерти завещателя.

По долям

– Я собственница квартиры, которую приобрела до брака. Сейчас я замужем, у нас двое маленьких детей. Хочу улучшить жилищные условия, продав имеющееся у меня жилье и купив новое, использовав материнский капитал. Должна ли я буду выделить долю в праве собственности на новую квартиру своему мужу, и каков размер этой доли?

Наталья Тришина: – В вашем случае супруг и дети имеют равные права на получение доли соразмерно сумме материнского капитала. В то же время средства материнского (семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов, так как речь идет о денежных средствах, полученных от государства для поддержки семьи, в которой родился второй ребенок.

Соглашение, которым супруги устанавливают доли в совместном имуществе вне зависимости от источника средств, использованных для его приобретения, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если после наделения детей долями супруги пожелают сохранить совместную собственность на оставшуюся долю, соглашение об определении долей можно составить уже в простой письменной форме.

– Сыну семнадцать лет, он является собственником доли в нашей квартире. Мы хотим отселить его в квартиру тети, а ее перевезти к нам, поскольку она нуждается в уходе. Может ли тетя выкупить долю сына в нашей квартире?

Наталья Тришина: – По закону, родители, усыновители или опекуны, а также их близкие родственники не могут выкупить у несовершеннолетнего квартиру. Этот же запрет действует, если несовершеннолетний владеет в квартире долей.

«Мы разводимся»…

– Муж при разводе переписал квартиру на нашего сына, которому сейчас 16 лет. Я снова вышла замуж, родила двоих детей, но и этот брак распался. Могу я прописать своих детей в квартире сына?

Валентина Коломейчук: – Поскольку регистрация дает право проживать на жилплощади и тем самым права вашего несовершеннолетнего сына могут быть ущемлены, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства. Они вникнут в ситуацию и либо дадут согласие на регистрацию, либо откажут.

– Мы с мужем разводимся мирно. Договорились, что двое наших несовершеннолетних детей останутся со мной, а отец будет их содержать. Бывший муж предлагает все материальные вопросы решить не через суд, а заключить соглашение. Как это сделать и что это дает?

Татьяна Ефимова: – Если споры между родителями отсутствуют, они могут обратиться к нотариусу за удостоверением соглашения о проживании детей, о порядке уплаты алиментов. Если дети достигли 14-летнего возраста, то как получатели алиментов они могут присутствовать при оформлении соглашения.

При удостоверении соглашения об уплате алиментов нотариус разъясняет права и обязанности сторон, а также предупреждает о правовых последствиях заключаемого соглашения, в первую очередь обращает внимание на размер алиментов – при установлении алиментов судом они не могут быть менее 1/4 – на одного ребенка, 1/3 – на двух детей, и не менее половины заработка – на трех и более детей. По соглашению сторон алименты могут выплачиваться и в ином размере, однако должна соблюдаться цель такого соглашения – обеспечение содержания ребенка. В качестве алиментов могут уплачиваться денежные средства, а также передаваться имущество, в том числе недвижимое, например, жилое помещение.

Кроме того, соглашение об уплате алиментов не должно оформляться с целью нарушения прав иных лиц, например, кредиторов отца ребенка, поэтому в удостоверении соглашения нотариусом будет отказано, если по условиям соглашения планируется передавать чрезмерно большие денежные суммы, при наличии крупных задолженностей у плательщика, к примеру, перед банком.

Особый случай

– Моя дочь в одиночку воспитывает сына. Алименты от отца поступают небольшие, денег не хватает. Внук нашел подработку, но на этой почве у них с матерью постоянно возникают скандалы. Она требует отдавать заработок ей в семейную копилку, сын отказывается. Недавно ему исполнилось шестнадцать лет, и он заявил, что будет добиваться эмансипации (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. – Прим. «ОГ»). Такое действительно возможно?

Валентина Коломейчук: – Начать хотелось бы с того, что уже с четырнадцати лет несовершеннолетние могут самостоятельно, без согласия родителей, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. Это право закреплено в статье 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так что, получается, ваша дочь нарушает права своего сына.

Подросток действительно может быть объявлен полностью дееспособным с шестнадцати лет, но при определенных условиях. Они прописаны в статье 27 ГК РФ. Такое возможно, если он работает по трудовому договору или контракту, а также если с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью, то есть имеет постоянный доход.

Если родители против эмансипации не возражают, она производится по решению органа опеки и попечительства. Если же они против, то по решению суда. Должна также предупредить, что если вашего внука объявят полностью дееспособным, он утратит право на получение алиментов от отца. Так что пусть хорошо подумает, выгодно ли ему это.

– Добрый день, меня зовут Михаил. Я воспитывался в детском доме. Долго ждал своей очереди на получение жилья для детей-сирот, наконец она подошла. Меня интересует, смогу ли я приватизировать свою квартиру?

Валентина Коломейчук: – С 2013 года порядок предоставления жилья детям-сиротам изменился. Раньше оно предоставлялось по договорам социального найма, и его можно было оформить в собственность. Теперь дети-сироты получают жилье из государственного специализированного фонда. С вами будет заключен договор сроком на пять лет. И если в течение этого срока социальная адаптация будет проходить нормально, вы сможете получить разрешение на заключение договора социального найма и последующую приватизацию квартиры.

Должна сказать, что порядок предоставления жилья детям-сиротам был изменен в их интересах, поскольку до этого они нередко становились жертвами мошенников, которые отнимали у них квартиры.

Льготы от нотариусов Во время работы прямой линии в редакции «ОГ» сразу несколько человек задали одинаковый вопрос: «Есть ли какие-то льготы при оплате нотариальных действий с участием несовершеннолетних?» Вот что ответила Татьяна Ефимова: – Есть льготы за совершение нотариальных действий, установленные Налоговым кодексом РФ (в частности, за оформление наследства), а также льготы, предусмотренные решением правления Федеральной нотариальной палаты. На 100 процентов освобождаются от уплаты за услуги правового и технического характера: – дети, находящиеся в детских домах и интернатах: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды; – несовершеннолетние при отчуждении ими недвижимого имущества пропорционально их участию в договоре; – несовершеннолетние при заключении соглашения об определении долей в жилом помещении, приобретенном с использованием средств материнского (семейного) капитала, пропорционально размеру доли в жилом помещении. Льготы, предусмотренные решением правления Нотариальной палаты Свердловской области: – на 50 процентов освобождаются от уплаты за услуги правового и технического характера несовершеннолетние граждане за оформление наследственных прав.