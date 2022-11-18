Петра творенья

Конгресс организовали в зале, где экспонируется пятиметровая скульптура Петра Первого. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбурге начал работу первый Конгресс Общественных палат Петровских городов. Их объединяет преобразовательная деятельность императора Петра Первого: именно по его инициативе в начале ХVIII века были основаны десятки заводских поселений, ставших впоследствии крупными промышленными центрами страны. Предполагается, что новое объединение позволит найти пути взаимодействия между общественниками из разных российских регионов.

Два юбилея

Конгресс открылся 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга, который был задуман Петром Первым как столица Горнозаводского края Российской империи. Общественники Свердловской, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Омской и Ульяновской областей, а также ученые и почетные гости мероприятия собрались в международном центре искусств «Главный проспект». Место знаковое. В центральном холле центра размещается пятиметровая скульптура российского императора.

Приветствуя участников Конгресса, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отметил, что именно благодаря реформам Петра Великого произошло становление Уральского региона.

– По инициативе Петра Первого, которого не испугала удаленность края от столицы, были основаны города-заводы. Стране нужен был металл, оружие. Нужно было строить флот, укреплять обороноспособность, формировать новую армию. Заложенные при Петре Первом промышленные предприятия Урала не раз становились мощнейшими поставщиками вооружения, которым ковалась победа в Полтавском сражении, при Бородино, в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной. Сегодня продукция предприятий Среднего Урала вновь помогает защите интересов нашей страны. Недаром в знак признания заслуг и благодарности таким уральским Петровским городам, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, присвоено высокое звание городов Трудовой доблести, – подчеркнул Олег Чемезов.

Конгресс Петровских городов стал составной частью общероссийских мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра Первого. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил участникам Конгресса в ходе обсуждений на тематических сессиях оценить роль Петра Первого в совокупности с такими историческими фигурами, как, например, основатель Екатеринбурга Василий Татищев.

– Неделю назад мы учредили Фонд Василия Никитича Татищева. Будем изучать его вклад в становление городов, в становление России. До конца он еще не изучен, – сказал Алексей Орлов.

Первый, но не последний

На площадках Конгресса ученые и общественники рассказывали об историческом значении и особенностях становления городов в петровскую эпоху, обсуждали ее культурное наследие, делились опытом создания просветительских проектов, посвященных фигуре великого реформатора.

Целую серию выставок подготовил Свердловский областной краеведческий музей. Как рассказал директор музея Александр Емельянов, самый большой проект – «Петр Первый» – с июня по август был представлен в Екатеринбурге, а сейчас путешествует по региону. Планируется, что в течение года его смогут оценить посетители всех 18 филиалов музея. На выставке собраны оружие, монеты, личные вещи строителей Екатеринбурга, книги из личной библиотеки Василия Татищева.

– Влияние личности Петра настолько сильное, основополагающее, что до сих пор задает вектор развития нашей страны. Тогда, в начале ХVIII века, Российскому государству был брошен вызов со стороны крупнейшей европейской державы – Швеции. Еще одной угрозой стала Османская империя. Чтобы противостоять этому, надо было кардинально перестроить наши экономику, армию, социальные институты. Только так Россия могла выжить и остаться самой собой на новом качественном витке развития. Фактически это требования и наших дней: для того чтобы победить, остаться собой, мы должны, как когда-то Петр, кардинально пересмотреть все наши стороны жизни. Адекватно ответить на те вызовы, которые перед нами стоят, – отметил Александр Емельянов.

Инициатором Конгресса Общественных палат Петровских городов стали свердловчане. По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, целью было посмотреть, «чем живут, чем дышат гражданские институты». Мы даже не ожидали, насколько интересной, насыщенной получится программа Конгресса. Уже сегодня могу сказать, что данный Конгресс Общественных палат Петровских городов – первый, но не последний. Предполагаю, что это станет доброй традицией, – отметил Александр Левин.

Высокую оценку организации Конгресса дала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. По ее словам, данное мероприятие позволит расширить связи между общественными палатами регионов, «найти точки соприкосновения и пути взаимодействия» между общественниками России.