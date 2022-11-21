О форме и содержании

Школьная форма должна быть безопасной, элегантной и красивой, говорят учителя. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Минпросвещения России Сергей КРАВЦОВ в ходе выступления на «Правительственном часе» в Госдуме назвал приоритетные направления работы по совершенствованию системы среднего образования. Среди них – введение в школах единой формы и передача школьных учреждений с муниципального уровня на региональный. Чуть раньше министр сообщил о введении в школах курса начальной военной подготовки. Обозреватели «ОГ» выяснили, чего ждут от реформы учителя и родители свердловских учеников.

Форма 2.0.

Всеобщий дресс-код в российских школах был отменен тридцать лет назад. С этого времени единого подхода к внешнему облику российского школьника просто не было. В 2013 году право формировать соответствующие требования получили регионы. Они, в свою очередь, могли передать его местным властям. В результате каждое учебное заведение обзавелось своими требованиями к школьной одежде. На практике это вылилось в то, что ученики ходили кто в чем. По оценке Сергея Кравцова, сегодня своя форма есть в половине российских школ.

Разработка полноценного национального стандарта на школьную форму уже началась, написали накануне «Известия» со ссылкой на Роскачество. Отмечается, что при разработке стандарта будут ужесточены требования по ряду показателей, таких как гигроскопичность (способность ткани впитывать влагу) и воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух). ГОСТ распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, свитшоты и бомберы. Издание сообщает, что введение стандарта позволит оградить детей от использования одежды, непригодной для длительного ежедневного ношения.

Учитель русского языка и литературы из Верхней Салды Оксана Гладких преподает в школе, где нет единого подхода к тому, как должны одеваться ученики. И в этом, считает она, нет ничего хорошего.

– Когда дети приходят на занятия кто в чем хочет, они себя и ведут соответственно. Если на парне спортивные штаны с кроссовками, то он будет «ходить по потолку». Девочки в топах с голыми животами, мальчишки в бриджах – там тоже настрой соответствующий. Сидят, смотрят, у кого там какая кофточка, маечка, – делится наблюдениями Оксана.

Наличие школьной формы, по ее мнению, важно по целому ряду причин.

– Во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, не во всех семьях есть возможность покупать добротную дорогую одежду. Малообеспеченные дети чувствуют себя не очень комфортно рядом со своими сверстниками в дорогой одежде. Более того, известны случаи, когда они становятся жертвами буллинга на этой почве. Еще один момент. У меня самой четверо детей – школьники. По себе могу сказать, что наличие формы снимает проблему, в чем отправить ребенка на учебу, – говорит педагог.

Учитель истории школы села Байны Богдановичского района Галина Разливинских введение единой школьной формы также приветствует. Свои требования к ней сформулировала коротко: отсутствие ярких цветов, экологически чистые материалы и деловой стиль, «чтобы это был не балахон».

– В отдельно взятой школе должны сами разобраться, как нужно одеваться ученикам, исходя из особенностей и приоритетов региональных, национальных, религиозных. Главное, чтобы ношение формы было обязательно для всех, – отметила она.

У жительницы Среднеуральска Нины Тювякиной – трое детей. Старшая дочь учится в третьем классе лицея.

– Я покупаю ей платья для школы заранее, – рассказывает женщина. – К первому классу она была готова уже в феврале, потому что в это время в магазинах хорошие скидки, а я примерно знаю, насколько мой ребенок вырастет к началу учебы, поэтому беру немного на вырост. Получается выгодно для семейного бюджета. Делаю так уже три года, ни разу не прогадала с размером. Двое моих младших скоро тоже пойдут в школу – им планирую покупать одежду так же. Если в школе введут форму, я только за. Мне будет гораздо проще. Главное, чтобы это не было накладно, – рассказала Нина Тювякина.

В интервью «BFM» зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами. В таких случаях государство должно брать эти расходы на себя.

Кто и как будет компенсировать расходы на приобретение школьной формы, депутатам еще только предстоит обсудить.

СПРАВКА В России с 1834 года школьную форму носили ученики и ученицы гимназий. В 1918 году форма была отменена вплоть до 1949 года, когда для мальчиков ввели гимнастерки со стоячим воротничком, а для девочек — коричневые платья с черным передником. В 1962 году для мальчиков ввели серые шерстяные костюмы, а в 1973 году — костюмы из синей полушерстяной ткани, с эмблемой и алюминиевыми пуговицами. В 1980-х годах мальчикам и девочкам шили пиджаки синего цвета.

Школы уйдут на повышение

Еще одним направлением работы по совершенствованию системы среднего образования Сергей Кравцов назвал передачу школ с муниципального на региональный уровень. Цель новации – централизация управленческих механизмов и повышение эффективности управления системой образования. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» уже внесены в Госдуму всеми фракциями, мы их поддерживаем, – отметил министр.

За скорейшее принятие поправок высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Необходимость такого шага он объяснил в своем телеграм-канале. Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти.

– Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень, – написал он.

С этой точкой зрения согласны педагоги. У крупных городов гораздо больше возможностей содержать школы в надлежащем состоянии, чем у небольших муниципалитетов. В связи с этим неизбежно возникает неравенство в условиях, в которых учатся дети, и в самом качестве образования.

Галина Разливинских преподает в самой большой школе Богдановичского района – здесь учатся 400 детей. Но для небольшого муниципалитета такое учебное заведение скорее проблема. Средств на его содержание и материальное обеспечение требуется много, а местный бюджет такие расходы может потянуть далеко не всегда.

– Какая-нибудь екатеринбургская школа и наша – это, как говорят, две большие разницы, – рассказывает Галина. – Мультимедийного оборудования у нас на все классы не хватает. Интернет есть только в некоторых кабинетах. Интерактивные доски – в небольшом количестве. Пользуемся мелом и традиционными досками. Стеклопакеты стоят только с одной стороны школы, с другой – рассохшиеся деревянные рамы, окна старые, вываливаются. Актовый зал не работает – там крыша протекает, несмотря на все ремонты.

Оксана Гладких переехала в Верхнюю Салду из крупного города – ей есть с чем сравнивать. Говорит, что в глубинке зарплаты у учителей меньше, а питание в школьной столовой хуже.

– Я преподаю в классах с углубленным изучением физики и математики. Такое ощущение, что в кабинетах время остановилось в 90-х годах прошлого века. Если содержание школ передадут с муниципального уровня на региональный, это, думаю, поможет выправить ситуацию, поднять отстающие учреждения до современной нормы, – считает она.

У главы Кировградского городского округа Александра Оськина на территории шесть школ. И все, по его словам, в хорошем состоянии: ремонты в них проводятся в полном объеме, оснащение самое современное. Но, добавляет глава, силами исключительно местного бюджета добиться этого было бы просто нереально.

– Нам повезло. У каждого учебного заведения есть свои шефы – крупные промышленные предприятия. Недавно, например, они помогли нам оснастить кабинеты новой школы на 1 200 мест интерактивными панелями. Конечно, такая ситуация далеко не во всех муниципалитетах. Передача школ в ведение региона могла бы стать для них решением проблем, – считает Александр Оськин.

Научат Родину любить

Еще одним нововведением, анонсированным министром просвещения, станут курсы начальной военной подготовки (НВП). По словам Сергея Кравцова, занятия начнутся уже со следующего учебного года и будут обязательными. Программу обучения разработают до конца нынешнего года и после новогодних каникул в течение нескольких месяцев апробируют на практике в школах разных регионов.

Газета «Ведомости» сообщает, что в настоящее время Минпросвещения готово предложить уже два курса — «Основы военной подготовки» и «Военно-морская подготовка», каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5-го по 9-го класс либо только в старшей школе с 10-го по 11-й класс, написано в ответе ведомства на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Программа предусматривает полевые занятия для учеников 10-го класса общим сроком в 12 учебных дней.

Введение обязательного курса НВП в школьную программу уже поддержало Министерство обороны России. В ведомстве считают, что для курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Одним из первых с предложением о возвращении в школьную программу курса НВП еще в апреле нынешнего года выступил председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Владимир Мезенцев. Причем вводить предмет, по его мнению, нужно уже с первого класса.

– Нужно уже сейчас начинать классы оборудовать, готовить кадры… Это должен быть обязательный предмет. С первого класса мы должны готовить парней к службе в армии. Программа должна быть рассчитана на 11 лет. Я готов сам подключиться и обучать учителей НВП, – сказал в интервью «ОГ» Владимир Мезенцев.

На курсах начальной военной подготовки школьники приобретут много полезных навыков. Фото: фотобанк Лори