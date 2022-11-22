Съедобные экспонаты

Фото: Полина Зиновьева

Вчера в столице Среднего Урала на площадке Международного выставочного центра свою продукцию представили производители продуктов питания и напитков, а также оборудования и ингредиентов для их производства. В течение двух дней участники выставок InterFood Ural и FoodTech Ural будут знакомить гостей со своими интересными и вкусными предложениями, обмениваться опытом и показывать, как отрасль решает вопрос импортозамещения.

Смежные выставки, объединенные продуктовой темой, собрали в Екатеринбурге более 80 предприятий из 23 регионов России и Республики Беларусь. Участники из Кабардино-Балкарской республики представили на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» шоколадный мед и соки премиум-сегмента, здесь же развернули свои стенды брянские сыровары, молочники из Казани и пермские производители кваса и сбитня, изготовители масла, йогурта и творога из Екатеринбурга.

На церемонии открытия выставок заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островскаяпожелала участникам плодотворной работы. По ее словам, рынок продуктов питания сегодня чувствует себя нормально, несмотря на уход с него ряда иностранных компаний.

– Тенденции общие для большинства продуктов питания и напитков. В начале года мы увидели вымывание импортного ассортимента на полках. Но дефицита у нас не было, голых полок в магазинах не наблюдалось, но у нас сократился ассортимент. На сегодня «выбывшие» бренды заменены новыми, отечественными, причем практически во всех сегментах, и я думаю, что со временем их разнообразие у нас будет только увеличиваться. Сегодня у нас много предложений от поставщиков и производителей Свердловской области, есть предложения и из других регионов, поэтому, думаю, мы находимся в стадии здоровой конкуренции. За качественный товар покупатель проголосует рублем, – отметила Светлана Островская.

Почти на каждом выставочном стенде можно было не только посмотреть на продукцию, но и попробовать ее на вкус. Интерес у гостей выставки непраздный. Среди них немало представителей ресторанов, кафе и торговых сетей.

В «несъедобной» части экспозиции были представлены образцы упаковки, тары, этикеток, упаковочные машины, конвейерные печи, аппараты для производства пельменей, чебуреков, вареников и весовые дозаторы.

В зоне мастер-классов профессиональные повара, в числе которых был и брэнд-шеф Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Андрей Бова, знакомили гостей с тонкостями приготовления новогодних закусок: оливье с мясом краба, рулет из индейки с брусничным соусом, пельмени с форелью в икорном соусе… По словам организаторов, блюда готовились с использованием продукции участников InterFood Ural. Попробовать приготовленное могли все желающие.

На площадке выставок были организованы деловые встречи, на которых участники могли пообщаться с коллегами по отрасли и заключить контракты. Одной из наиболее важных обсуждаемых тем стало взаимодействие и возможные коллаборации между небольшими пищевыми предприятиями и сетевым ритейлом для быстрого роста продаж.

Представитель компании по производству напитков из байкальской воды Дмитрий Воронин планирует в ближайшее время зайти на рынок Среднего Урала. Кроме питьевой негазированной воды и сладких безалкогольных напитков, сибиряк предлагает уральцам витаминные напитки.

– В России их пока производят мало. Аналогичные иностранные напитки стоят вдвое дороже. Так что у нас хорошие шансы закрепиться на Урале. Уже здесь на выставке я узнал, что в России вводится акциз на напитки, содержащие сахар – 7 рублей на каждый литр. Мы к этому готовились. Думаю, следом будет повышение цены. Будем стараться, чтобы оно было небольшим: уменьшим стоимость тары, этикетки, еще что-нибудь придумаем. Будет дороже, но цены растут во всем мире, не только в нашем сегменте, – отметил Дмитрий Воронин.

Директор сыроваренной компании из Брянска Александр Бобко привез на Средний Урал твердые сыры, которые по его планам должны заместить на полках европейский продукт.

– Мы стараемся дать нашему рынку новые виды продукции, отработать новые рецепты. Мы хотим разрушить существующий штамп, что сыр – это продукт европейский. Делать это крайне сложно. Культура потребления в нашей стране находится еще в стадии развития. Для того, чтобы качественный сыр прижился на рынке, достаточно одного-двух лет. Ждем, когда наш сыр станет традиционным для россиян, – сказал сыровар.

Александр Бобко говорит, что хорошим результатом выставки для него было бы заключение одного-двух контрактов с местными реализаторами. А для покупателей лучшим результатом завершающихся сегодня InterFood Ural и FoodTech Ural станут расширение ассортимента на магазинных полках и снижение цен.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева