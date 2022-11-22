ВЦИОМ провел исследование популярности мессенджеров среди учителей и школьников

Самой популярной площадкой для обсуждения учебы был назван "ВКонтакте" — "VK Мессенджер" — им пользуются 62% участников опроса. Фото: Полина Зиновьева

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования популярности мессенджеров среди российских школьников и педагогов. Для 80% опрошенных мессенджеры стали основным каналом для обмена информацией по школьным вопросам.

Самой популярной площадкой для обсуждения учебы был назван "ВКонтакте" — "VK Мессенджер" — им пользуются 62% участников опроса. На втором и третьем месте расположились Telegram и WhatsApp с результатами в 58 и 55% соответственно. В пятерку самых популярных мессенджеров и соцсетей также попали Viber (14%) и TikTok (5%). По данным ВЦИОМ, мессенджерами ежедневно пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей.

"ВКонтакте" выступает экосистемой для взаимодействия учителей, учеников и их родителей. Это удобная и безопасная российская платформа. У нее привычный набор функций, которые аудитория ждет от мессенджера. Поэтому логично, что российская школа в рамках мировых трендов использует современные инструменты для общения "учитель — родители" или "учитель — ученики", — поделился мнением автор канала "Соцсети для госслужащих" Михаил Пономаренко.

Также в ходе опроса было установлено, что 56% опрошенных преподавателей считают необходимым разделить мессенджеры на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Такая опция интересна 36% школьников и 33% родителей.

При выборе мессенджера для общения чаще всего уделяют внимание удобному и понятному интерфейсу, безопасности и отсутствию спама. Кроме того, почти для половины опрошенных важно, чтобы мессенджер был доступен на разных устройствах. Школьники ценят возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49% опрошенных) и разнообразие функций и инструментов для общения (46%), а учителя — защиту переписки от нежелательного контента (50%). Также большинство респондентов отправляют и получают голосовые сообщения.

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Анкетирование специалисты ВЦИОМ проводили с 21 по 27 октября.