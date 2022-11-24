Земляника в ноябре

Рис. Максим Смагин

Земляника – любимая большинством летняя ягода, но лето короткое. А земляника вот она, в горшке, цветет, и даже ягодки зреют, красненькие красивые. За окном то снег, то дождь, то серость унылая. А на столе – кусочек лета.

Как обычно, переселению столь некомнатного растения на работу, мне помог случай: перед заморозками и снегом один из кустов стоял весь в цвету, да еще и с ягодками. Жалко стало. (Забегая вперед, хочу отметить, что сорт идеально подходил для спартанских условий закрытого помещения – красноцветковая Руби Энн, с яркими цветами, не уступающими по декоративности многим и многим горшечным растениям.)

Переезд прошел легко и без последствий. Без негативных последствий – ягодки созрели и уже съедены. Думаю, «настоящие садоводы», собирающие и меряющие урожаи ведрами и ящиками, назовут это блажью… В принципе, так и есть. Один горшочек может порадовать вас регулярным цветением и совсем необильным плодоношением. Но не банально «вау-эффект» от спеющих на столе пары-тройки ягод, а просто удивительный (проверьте сами). Хотя и тут есть варианты.

Если посадить не в маленький горшок, а, например, в балконный ящик несколько кустиков или воспользоваться каскадным горшком (несколько горшков друг над другом в единой конструкции), можно на самом деле увидеть небольшой, но урожай.

Существует немалое количество сортов ампельной ремонтантной земляники, идеально подходящих для подобной посадки: с небольшими кустами, множеством усов-побегов, которые практически сразу могут начать цвести и плодоносить. И продолжают это делать круглый год с небольшими перерывами. К таким относятся: Тристан, Тоскана, Медовое лето, Роман, Крапо 10, Искушение, Клеттер стар, Фреска.Садить. Их стоит высаживать в рыхлую питательную землю с небольшим слоем дренажа на дне горшка.

Регулярно подкармливать (любым удобрением для ягодных культур, по инструкции). И обязательно досвечивать (все же земляника – летняя ягода, в пещерах, а именно такая освещенность в закрытых помещениях, не растет).

Важно! Земляника не всегда бывает самоопыляемой, поэтому, если в характеристиках выбранного вами сорта не числится это несомненно полезное свойство, опылять надо самостоятельно. Жужжать не потребуется, и займет это от силы 2 минуты. Для этого берем сухую чистую маленькую кисточку (из любых канцтоваров) или ватную палочку, аккуратно засовываем в один цветок, чтобы измазать в пыльце, потом в следующий – и так далее (не забудьте вернуться к первому). Все, дальше они справятся самостоятельно.