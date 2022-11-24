Сто лет простоит

Строить новый мост начали осенью прошлого года. Фото: Илья Колесов

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом открыли 72-метровый железобетонный мост. Его построили вместо старой деревянной переправы, прослужившей более 40 лет. Средства на возведение нового путепровода – почти 95 млн рублей – выделило правительство Свердловской области. Местные жители отмечают: с его вводом в строй у них «началась новая жизнь».

Серебрянка расположена в 65 километрах от Нижнего Тагила, на берегу реки Серебряная (приток Чусовой – Прим. авт.). В селе проживает 650 человек, значительную долю составляют дети и работающая молодежь. В ближайшие пять лет эта цифра существенно увеличится, говорят в нижнетагильской мэрии: на территории населенного пункта активно покупаются земельные участки, строятся дома.

Мост через Серебряную – ключевой объект сельской инфраструктуры. Через него жители выезжают в сторону Нижнего Тагила и возвращаются в село.

– Много лет наш мост был деревянным, его приходилось постоянно латать. Здесь была только одна полоса для транспорта, а грузоподъемность составляла всего 15 тонн. О комфорте и безопасности, как вы понимаете, речи не шло, – рассказывает глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков.

По многочисленным просьбам жителей Серебрянки проект строительства нового моста – уже в капитальном исполнении – мэрия Нижнего Тагила включила в комплексный план развития сельских населенных пунктов. В этом году при поддержке региональных властей он был реализован. 72-метровый путепровод включает в себя две полосы движения, выделенную пешеходную зону и ограждения. Грузоподъемность нового моста теперь не ограничена, а гарантия прочности сооружения составляет сто лет.

– Село теперь понемногу оживает. Это очень радует. Реализация таких объектов вселяет уверенность, что мы движемся в правильном направлении, – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Что было и что стало – это небо и земля, – написала в соцсетях жительница Серебрянки Ольга Никитина. – Новый мост превзошел все ожидания, теперь можно быть спокойной и за детей, и за личный транспорт. У нашего села началась новая жизнь».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, новый путепровод – не единственный инфраструктурный проект, реализованный в Серебрянке. В селе отремонтированы колодцы, введены в эксплуатацию новые линии электропередач, построено пожарное депо. В ближайшее время планируется восстановить фасады зданий местной школы и дома культуры, заасфальтировать одну из главных улиц, снести аварийные бесхозные здания и завершить ремонт водовода холодного водоснабжения.

Об аналогичных проектах в других свердловских селах читайте в ближайшем номере «ОГ».