«Закапают» через неделю

В этом году налоговая направила свердловчанам 1 850 000 уведомлений. Большая их часть впервые – через Интернет. Фото: Полина Зиновьева

Вчера территориальные подразделения УФНС России по Свердловской области провели день открытых дверей для налогоплательщиков. Цель мероприятия – помочь решить гражданам процедурные проблемы до окончания очередного налогового периода. После первого декабря тем, кто не уплатил налоги на имущество, транспорт и землю, будут начислять неустойку.

День открытых дверей в налоговых инспекциях региона начался в 9:00 и закончился в 20:00. В каждом подразделении были организованы дополнительные рабочие места, чтобы сотрудники инспекций смогли проконсультировать как можно больше посетителей.

В налоговой инспекции Кировского района Екатеринбурга двери открыли не только для граждан, но и для их четвероногих питомцев. Полина пришла за помощью в создании личного кабинета налогоплательщика вместе со своим пуделем. Собака приболела, и оставить ее дома одну хозяйка не решилась. Говорит, что с уплатой налогов сталкивается впервые, поэтому немного растерялась. Консультанты выдали девушке налоговое уведомление и помогли разобраться с регистрацией на сайте ФНС России. В следующий раз уведомление придет Полине уже по Интернету.

По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина, в этом году впервые больше половины уведомлений об уплате налогов было выдано гражданам через их личные кабинеты на сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru. Всего же в конце сентября – начале октября региональная налоговая направила свердловчанам 1 850 000 уведомлений, примерно столько же, сколько и в прошлом году.

– Сумма налога должна быть уплачена не позднее 1 декабря 2022 года. Если уведомление было направлено по почте или в личный кабинет налогоплательщика, оно считается врученным, даже если физическое лицо не ознакомилось с ним. Не уплатившим в установленный законодательством срок налоги, начиная со 2 декабря, будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Пени капают, пока сумма долга не будет полностью выплачена. Работа по взысканию средств начинается сразу после первого дня просрочки. Сначала должнику направляется требование об уплате, а затем, если нет никакой реакции, пишем заявление в суд, который может взыскать сумму налога за счет продажи имущества,- объяснил Павел Ваняшин.

Большинство физических лиц оплачивает налоги в последние дни налогового периода. На сегодняшний день сумма поступлений составляет порядка 3 млрд рублей, это около 60% от общей суммы начисленных налогов. То есть, службе до конца ноября еще есть, с кем работать. Ожидается, что сборы по имущественным налогам физических лиц в регионе, как и в прошлом году, составят 95 процентов.

В налоговой инспекции пообещали, что все необходимые разъяснения о порядке уплаты имущественных налогов граждане смогут получить и по окончании дня открытых дверей. По словам заместителя начальника инспекции ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга Татьяны Каверзюк, ни одна просьба о помощи не останется без ответа.

– У нас есть три гостевых компьютера. Наши консультанты расскажут и на практике покажут, как пользоваться личным кабинетом или, например, как заполнить налоговую декларацию. Поможем всем, вне зависимости от уровня компьютерной грамотности налогоплательщика, – заверила она.

Ликбез Пе́ня (мн. пе́ни) (от лат. poena – наказание) – вид финансового наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, начисляемого в процентах от оговоренной договором или требуемой законом суммы. Как и штраф, является видом неустойки. Мобилизованным – отсрочка Налоговая компания закончится 1 декабря не для всех. В конце октября этого года было принято постановление Правительства России, в котором предусмотрены комплексные меры налоговой поддержки мобилизованным гражданам. – Документом предусмотрен перенос сроков уплаты имущественных налогов физлиц до 28 числа третьего месяца после окончания периода мобилизации. Также на уплату налога может быть предоставлена рассрочка, – отмечает начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.