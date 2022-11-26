«Они для нас дороже, чем всё золото Вселенной»

Завтра, 27 ноября, в России отмечается День матери. Он был учрежден указом Президента РФ в 1998 году. Больше всего поздравлений в этот праздник женщины, конечно, услышат от сыновей и дочерей. «ОГ» обратилась к известным свердловчанам с просьбой поделиться воспоминаниями о своих мамах.

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, журналист, телеведущий, основатель Телевизионного агентства Урала (ТАУ):

– Мамы, Тамары Николаевны, давно уже нет. Но когда заходит речь про нее, в память ярче всего всплывает одно трогательное, солнечное воспоминание.

Июль 1976 года. Крым, Коктебель (при советской власти – село Планерское). Мама очень любила спорт, и я до сих пор заражен этим ее интересом. Месяц запомнил точно, потому что мама слушала по радиоприемнику трансляции с Олимпийских игр в Монреале. В Крыму у нас было очень много родни, ездил туда с самого раннего детства. Для меня это было такое место силы.

На фото – отвлекшийся от чтения журнала Иннокентий Шеремет, его мама, Тамара Николаевна Шеремет, на руках у которой – друг семьи Лена Коваленко. Фото: из личного архива И. Шеремета

На отдыхе с мамой в санатории «Золотые пески» под Одессой. 1969 год. Кеше три года. Фото: из личного архива И. Шеремета

Купаться мы всегда ходили на Карадаг – в Лягушачью бухту и местную бухту Ливадия, тезку ялтинской. К сожалению, Карадаг лет 40 как фактически закрыт для посещений – сейчас там природный заповедник. Мама обычно оставалась на берегу, а я шел плавать. В карадагской Ливадии в море у меня был любимый валун с гротом внутри. Я забирался в него, наматывал на палец леску с крючком и ловил зеленух и морских собачек. Все это потом нес в комнату в частном доме, которую мы снимали. Зеленуха считается сорной рыбой, а собачка вообще ядовитой, поэтому наша хозяйка каждый раз уговаривала меня ничего из них не готовить, чтобы не отравить никого, начиная с себя.

Я с тех пор много раз бывал в Крыму, в том числе с друзьями. И каждый раз пытался всеми правдами и неправдами побывать в тех закрытых теперь местах. Или хотя бы проплыть мимо. И каждый раз, видя Карадаг, здешнюю Ливадию, тот валун, вспоминаю маму на берегу, и на глаза наворачиваются слезы.

Еще помню, как ходили с мамой в кино в Миассе, где мы жили. Это было редко, но очень метко. Мама, как вся тогдашняя интеллектуальная молодежь, увлекалась Тарковским. И как-то взяла меня на «Андрея Рублева». Мне тогда было лет пять-шесть. Казалось бы, вполне себе безобидный фильм, про иконописца. Но там есть одна запоминающаяся сцена, где татаро-монгольское иго пытает огнем артиста Никулина, а потом заливает жидким металлом. Все было нормально, пока не лег спать. Прошло лет 50, но до сих пор помню тот ночной кошмар по мотивам фильма, после которого я раз пять прибегал к маме, а она меня утешала. Сейчас, конечно, говорить об этом смешно, но тогда мне было совсем невесело.

Спустя где-то полгода мы пошли на кинокомедию про Фантомаса. Видимо, я не понял французского юмора, потому что история с «Андреем Рублевым» точь в точь повторилась. Только кошмары длились три ночи.

А историю с фильмом Тарковского я до сих пор рассказываю детям. Они имеют отношение к кино и являются его поклонниками. Пытаюсь им объяснить, что творчество этого режиссера не так однозначно. Но в итоге каждый раз все остаются при своем мнении.

На прогулке с мамой и другом семьи Леной Коваленко (в коляске). Фото: из личного архива И. Шеремета

С мамой на демонстрации. Фото: из личного архива И. Шеремета

Сергей КАРЯКИН, свердловский гонщик, победитель самого знаменитого в мире ралли-марафона «Дакар» (2017-й, в классе квадроциклов):

Фото: предоставлено героями публикации

– У меня с мамой, Нелли Евгеньевной, много всего хорошего связано. Вообще, мне очень повезло с родителями, которые всегда меня во всем поддерживали. Мама очень переживает за меня, когда я участвую в гонках, особенно после того, как фрагменты «Дакара» начали показывать по телевизору. И переживает до сих пор. Мы для родителей всегда дети, неважно, сколько нам лет. И переживать за нас они не перестают никогда. Знаю это по себе, так как тоже испытываю похожие отцовские чувства.

Сейчас мы подросли, и теперь мама нянчится с внуками, а у нее их семь! И на всех хватает сил и терпения, а самое главное – желания. Конечно, когда все внуки приходят одновременно, то начинается полный хаос. Но мама справляется, за что ей большое спасибо.

Владислав ПИНАЕВ, глава городского округа Нижний Тагил:

Фото: предоставлено героями публикации

– Мама Галина Петровна всю жизнь проработала инженером-телемехаником. Вместе с отцом воспитывала меня в любви и доброте. Если я в чем-то провинился, никогда не ругала, не кричала, ремня не давала. Просто объясняла, почему я неправ. Такая реакция была более действенной, я сразу делал выводы. Даже иногда думал, что лучше бы она возмутилась, накричала, чем вот так – спокойно и серьезно. Мама как-то рассказала, что когда я только родился, в палате кто-то из медперсонала открыл форточку, и все младенцы, включая меня, заболели пневмонией. Потом я болел ею еще раза четыре, и родители решили отдать меня в плавание, чтобы укрепить легкие. В итоге удалось не только поправить здоровье, но и начать полноценную спортивную карьеру. В 15 лет я получил звание мастера спорта по плаванию, позже занял третье место в чемпионате Вооруженных сил СССР, стал финалистом Спартакиады СССР. Если бы не поддержка мамы, вряд ли бы добился таких успехов. Спорт со мной до сих пор: дважды в неделю хожу в спортзал и бассейн, дружу с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию, земляком-уральцем Александром Поповым.

Валерий ГОРЕЛЫХ, полковник, руководитель отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Свердловской области:

Фото: предоставлено героями публикации

– Мою маму зовут Александра Васильевна Горелых, до замужества – Новикова. Долгожданный, как она сама говорила, сюрприз в виде меня появился на свет в шесть часов утра 2 мая 1966 года в замечательной Курской области. Целую неделю мой отец Николай Николаевич на радостях угощал земляков. В 1977 году наша семья переехала на ПМЖ в славный город металлургов Нижний Тагил. Тогда у мамы с папой нас, детей, было уже трое: у меня появились еще младшие брат и сестренка. О молодости вспоминать можно бесконечно, но поскольку редакцией «ОГ» была поставлена задача рассказать что-либо курьезное, мне вспомнился один случай. У каждого парня в 80-е была страсть – приобрести японский кассетный магнитофон Sony. Я, естественно, не являлся исключением. Дня не проходило, чтобы не просил у родителей эту по тем временам дорогую игрушку. Однажды мама не выдержала моего напора и как отрезала на свой лад: «Сынок, отслужишь два года в армии, вернешься и будут тебе и Соня, и Катя, и Ирина!». И, как всегда, оказалась права. Sony я так и не увидел, зато в моей жизни появилась Ирина, моя супруга. А фирменный стереомагнитофон вскоре я сам подарил маме на ее день рождения.

Несколько дней назад, 20 ноября, моя дорогая мамочка отметила 80-летний юбилей. А поскольку в конце ноября празднуется еще и День матери, от всей души хочу пожелать Александре Васильевне, пользуясь сразу двумя важными поводами, крепкого уральского здоровья, душевного покоя, радости, много-много счастья и мирного неба над головой. Чтобы ее золотые руки и доброе сердце никогда не болели. Моей маме есть чем гордиться. У нее трое детей, пять внуков и пять правнуков. Пусть знает, что она для нас дороже, чем все золото и бриллианты Вселенной!!! Многая и благая лета, любимая мамочка!

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель «Коляда-театра»:

Фото: предоставлено героями публикации

Мамы,Зои Васильевны, нет уже 13 лет. Время очень быстро летит. Каждый день вспоминаю ее. Каждый божий день смотрю на часы в 18 часов 18 минут - именно в это время мне позвонили и сказали, что мамы не стало. Я просто чувствую, что она рядом. Это магическое число, но оно мне напоминает: мама тут. В спектакле «Сорочинская ярмарка» (мы сейчас его репетируем) есть сцена, которая называется «Мамино платье». В Пресногорьковке (село в Костанайской области Казахстана. – Прим. «ОГ»), после маминой смерти осталось платье из крепдешина с незабудками. Не помню, чтобы она его когда-то при мне носила. И вот это платье достаешь и думаешь – какая она была молодая. Наверное, думала о красоте, а не о работе, не о свиньях, коровах и огороде. Где мама только не работала... Столько вкалывала ради нас. А платье это висело в шкафу, было очень приятное на ощупь... Я вообще часто воспроизвожу на сцене картины из своей жизни. Идет спектакль, и раз – какая-то картинка, имеющая отношение к моему детству. Никто в зрительном зале не знает, что это мое, от меня. А я улыбнусь или заплачу. Без мамы, без папы очень тяжело. Всегда артистам говорю – не ругайтесь с мамой. Надо с живой мамой общаться, а не потом на могилку с цветами ездить.

Сергей ИСАЕВ, актер, автор и участник проекта «Шоу «Уральские Пельмени»

Фото: предоставлено героями публикации

Моя мама, Татьяна, всегда хорошо шила, она большая рукодельница. И я хорошо помню момент, когда в моду вошли штаны-бананы и рубашки с карманами-сеточками. Это было где-то начало 80-х. У мамы хранилась свадебная фата. Это сейчас девушки так часто выходят замуж, что, может, и вовсе не покупают фату и уж тем более не хранят ее. А мама хранила такие вещи. И она нам с братом сшила рубашки, где были вставки на карманах из ее фаты. Это было очень круто! Подобное невозможно было нигде купить, а мы такие вещи носили. Жили тогда на Химмаше, кстати, родители до сих пор там живут, и мы с братом были самыми модными пацанами на районе.

Позже мама работала начальником отдела труда и заработной платы на Уралхиммаше. И вот из одной командировки, из Москвы, она привезла мне «вареные» джинсы и куртку. По тем временам – очень круто. Я один из первых в школе появился в таком наряде. Просто до дыр занашивал эти вещи, но парень я был аккуратный (таким и остался), поэтому еще и мой брат их носил. Но на нем эти вещи свое существование и заканчивали (смеется). Наша мама, как, наверное, и любая другая, хотела, чтобы мы выглядели красиво, и ей это всегда удавалось. За что ей огромное спасибо. Она зародила в нас любовь к красивому.

Главная мама Екатеринбурга 12 ноября в Екатеринбурге прошел финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга – 2022». В этом году его тема – «Добро пожаловать на Урал». За победу и почетный титул боролись 38 претенденток. Жюри оценивало не столько красоту участниц, сколько их обаяние и характер. Победительницей стала Мария Милованова. Она работает психологом, у нее трое детей, все мальчики. Фото: