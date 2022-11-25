Селам пришел апгрейд

Фото из личного архива В. Суровцевой

2022-й год для свердловских сел оказался урожайным на значимые события. При поддержке областного правительства здесь строились новые дороги, стадионы, котельные, дома культуры, почтовые отделения. Местные жители отмечают: инвестиции в сельские территории делают жизнь в них комфортнее.

Дом культуры. Село Киргишаны (Бисертский ГО)

В селе открыли Дом культуры спустя 20 лет после начала строительства. Глава округа Валентина Суровцева рассказала, что здание культурного учреждения долгое время числилось на балансе производственного сельскохозяйственного кооператива «Киргишанский», но при этом в нем регулярно проводились концерты, праздники, культмассовые мероприятия. Прошлой осенью кооператив безвозмездно передал здание Дома культуры в муниципальную собственность, и администрация округа получила право вкладывать в его развитие бюджетные средства.

В ДК установили электрическую котельную, сейчас туда подводят сетевой газ. В помещениях провели косметический ремонт. В зрительном зале расширили сцену, а деревянные ретрокресла заменили на современные стулья. Для учреждения закуплено новое музыкальное оборудование.

– В Киргишанах живут около 400 человек, и Дом культуры – главное место встречи для сельчан. Планируем развивать в посёлке взрослую художественную самодеятельность, – поделилась заведующая культурно-досуговым отделом МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» Светлана Токарева.

Турбаза. Поселок Гари (Гаринский ГО)

Фото: Администрация Гаринского ГО

Объект строят по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

– Здесь много рек и озер, люди массово едут по такому направлению, как дикий туризм. Но, приезжая на рыбалку, оставляют технику на берегу, а дальше по рекам направляются в другие населенные пункты, ночуют в палатках, машинах. Это, конечно, не дело. Туристы должны чувствовать себя комфортно, – отметил глава региона, посещая поселок в прошлом году.

Сейчас на месте будущей турбазы устанавливают модульные домики для любителей охоты и рыбалки. Всего их будет 11. Средства на проект турбазы в сумме 72 млн рублей были выделены из областного бюджета. Помимо домиков для туристов сделают охраняемую стоянку для их транспорта. Там же можно будет взять напрокат снегоходы, моторные лодки и квадроциклы. Перевозку людей по местным водоемам будет осуществлять муниципальное предприятие «Пристань Гари», что позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет поселка.

Как пояснил глава поселка Сергей Величко, открыть турбазу планируется уже к новогодним праздникам.

– Объект находится в водоохранной зоне, зарываться в землю нельзя, поэтому фундаменты, тропинки-трапы, коммуникации – все на винтовых сваях. Центр будет как бы парить в воздухе, – сказал глава.

Стадион. Поселок Черемухово (Североуральский ГО)

Фото: Администрация Североуральского ГО

Стадион при местной школе № 13 – единственный в поселке. В этом году здесь проведена реконструкция. На спортивном объекте уложили безопасное резиновое покрытие, смонтировали освещение, сделали поле для мини-футбола, волейбольно-баскетбольную площадку, беговую дорожку, две зоны для воркаута, установили трибуны, конструкции для обработки бросков мяча по мишени, качели и флагшток для поднятия государственного флага. Стоимость проекта составила свыше 20 млн рублей.

– Старый стадион, построенный вместе со школой в 1966 году, никакой критики не выдерживал: ржавые турники, угрожающие травмами мелкие камешки вперемешку с травой, проросшие сквозь дорожки деревья, которые мы неоднократно пытались выкорчевать, – вспоминает директор школы Зоя Железнякова. – Проводить уроки физкультуры и соревнования здесь было проблематично. После реконструкции, выполненной за счет муниципального бюджета, стадион начал новую жизнь. Теперь мы можем одновременно выводить на физкультуру несколько классов и параллельно проводить занятия спортивных секций.

Станция водоподготовки. Деревня Дубская (Ирбитский район)

Фото: Из личного архива А.Никифорова

Почти 900 жителей деревни получат чистую питьевую воду – в Дубской идет установка блочно-модульной станции водоочистки. Объект представляет из себя две 15-кубовые емкости и вагончик с фильтровальным оборудованием. Вода из скважины сначала будет поступать в вагончик, затем в емкости, а оттуда насосами закачиваться в водопроводную сеть.

– Жители Дубской неоднократно жаловались и в администрацию, и нам на плохое качество воды, – говорит председатель думы Ирбитского муниципального образования Елена Врублевская. – Она мутная, с оранжевым оттенком и разными примесями, пить такую невозможно. С запуском новой станции водоочистки эта проблема наконец будет решена.

Стоимость станции – четыре млн рублей, средства выделены из местного бюджета. Всего таких объектов в Ирбитском районе будет четыре: помимо Дубской, две станции установят в поселке Зайково и одну в селе Стриганском. Ввести их в эксплуатацию планируется до конца года.

Школа. Поселок Троицкий (Талицкий ГО)

Фото: МКОУ «ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 62»

В поселке капитально отремонтировали школу № 62, где учатся 370 детей. В учебном заведении два здания – для начальных и основных классов. В обоих из-за старых, изношенных коммунальных сетей дети мерзли на уроках.

Теперь при поддержке региона их привели в порядок. На ремонт кровли, фундамента, коммунальных сетей и внутреннюю отделку зданий было потрачено около 37 миллионов рублей. Также серьезно обновили оборудование. Частично сроки работ наложились на начало учебного года. В связи с этим линейку в День знаний проводили на поселковой площади. Для детей организовали дистанционное обучение, а тех, кто учился очно, организованно отвозили в ближайшее учебное заведение.

– Троицкая школа стала одной из первых, где установили раздвижные школьные доски, приобрели стулья на колесах. Учреждение гордится оборудованными кабинетами психолога, иностранного языка, ОБЖ и мировой художественной культуры. Да и кабинеты технологии нынче уже не те – кто бы мог подумать, что здесь появятся современные верстаки, столы для швейных машинок и манекены для кройки и шитья, – рассказала журналист талицкой газеты «Сельская новь» Анжелика Горина.

Дорога. Поселок Уфимский (Ачитский ГО)

Фото: Редакция газеты «Ачитская газета»

В Уфимском завершился капитальный ремонт почти километровой дороги по улице Ленина. Расходы на ремонтные работы составили 33,3 млн рублей.

– Эта дорога – одна из главных в поселке – долгое время была покрыта щебнем. К трассе примыкает наш самый большой детский сад, автовладельцы и пешеходы, особенно женщины с детьми, очень просили ее заасфальтировать. Проект капремонта был разработан еще несколько лет назад, но мы никак не могли получить софинансирование из области. В этом году нам удалось решить все вопросы, – сообщил начальник Уфимского территориального управления Александр Некрасов.

Новая дорога шириной 5,5 метра стала двухполосной, вдоль нее проложены водопропускные трубы, сделаны парковочные карманы и съезды к жилым домам, смонтировано уличное освещение. Жители поселка пишут в соцсетях, что реконструкция даже превзошла их ожидания.

Корт. Поселок Получночное (Ивдельский ГО)

Фото: Из личного архива В.Михеля

12,5 млн рублей на строительство современного корта со стеклопластиковыми бортами, освещением и раздевалками выделило предприятие «Святогор» (входит в УГМК). Его обустроили на территории школы № 3 рядом с введенным в эксплуатацию два года назад школьным стадионом. Получился целый спортивный комплекс под открытым небом. Официальное открытие корта состоится на днях.

– У нас есть взрослая хоккейная команда «Металлург». Раньше ребята играли на деревянном корте, который построили своими силами, сами заливали, чистили и ремонтировали. Там же устраивали массовые катания на коньках по выходным и в зимние каникулы, – рассказывает жительница Полуночного Татьяна Бурбах. – Когда узнали, что будет новый корт, очень обрадовались. Надеемся, что в будущем в поселке появится детская хоккейная секция – у «Металлурга» должна расти достойная смена.

Официальное открытие корта состоится на днях.

Котельная. Село Сарсы-Вторые (Красноуфимский район)

Фото: Из личного архива О.Ряписова

Производительность строящейся в селе угольной котельной с тремя котлами и энергосберегающим оборудованием – 2,06 Гкал/ч. 51,4 млн рублей на реализацию проекта выделены из областного бюджета. Помимо основных работ, строители также заменят километр изношенных трубопроводов вокруг объекта. Запуск котельной запланирован на декабрь этого года. Новый тепловой пункт будет отапливать сельский детский сад и школу, два многоквартирных и девять частных домов, здание администрации и дом культуры.

– Ввод в работу этого объекта позволит вывести из эксплуатации сразу три старых теплопункта с высокой степенью износа, – объясняет начальник отдела ЖКХ районной мэрии Андрей Токарев. – Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование местной отопительной системы. А экономия на топливе составит более трех миллионов рублей в год.

Почта. Село Клевакинское (Режевской ГО)

Фото: Из личного архива М.Зубарева

Ремонт почтового отделения стал событием для жителей сразу четырех территорий, которые оно обслуживает – помимо Клевакинского, это село Каменка и деревни Точильный Ключ и Гурино. Деньги на ремонт были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации по программе модернизации почтовых отделений в сельской местности. Помещение приводили в порядок с весны, все это время сотрудница почты работала с клиентами в одном из кабинетов сельской администрации.

– Отделение востребовано – жители активно подписываются здесь на журналы и газеты, оплачивают коммунальные услуги, покупают продукты и товары первой необходимости. Сейчас помещение стало комфортным, в нем тепло и светло. Сразу после открытия люди приходили сюда как на экскурсию, все очень довольны, – поделилась начальник территориального управления по селу Клевакинскому Лариса Павлос.