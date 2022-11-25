Накануне Дня матери Областной перинатальный центр посетили более 100 будущих родителей

Акция, проведенная ОДКБ, призвана помочь будущим мамам развеять страхи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздника Областной перинатальный центр ОДКБ в Екатеринбурге устроил день открытых дверей — ответы на вопросы специалистов получили более 100 будущих родителей.

"Ожидание ребенка — один из самых волнительных периодов в жизни женщины. Очень важно, чтобы будущая мама и ее близкие получили необходимую информацию для максимально комфортного появления малыша на свет. Наше мероприятие дает возможность больше узнать о процессе родов и выбрать место, где появится на свет их сын или дочка", — рассказал замглавврача по акушерству и гинекологии ОДКБ Дмитрий Осипчук.

Для мам сотрудники перинатального центра провели лекции о секретах грудного вскармливания и особенностях ухода за малышом в первые дни его жизни, мастер-класс по гимнастике для беременных, а также экскурсию от приемного покоя до зала выписки — по этому пути проходит каждая мама.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Главная акушерка ОПЦ, консультант по грудному вскармливанию Дарья Коренная отметила, что каждая женщина во время беременности нуждается во внимании и поддержке, в том числе информационной. Акция, проведенная ОДКБ, призвана помочь будущим мамам развеять страхи. Специалисты подробно рассказали, что ждет в роддоме.

С начала 2022 года в Областном перинатальном центре на свет появились 4 787 малышей, среди них 91 двойня. В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что перинатальный центр ОДКБ является крупнейшим учреждением родовспоможения в регионе. Ежегодно здесь проходит более 5 тысяч родов.