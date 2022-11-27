Повышение тарифов на ЖКУ и установка хаммамов в квартире: какие законы вступают в силу в декабре

Большое количество законов вступят в силу в первый день зимы. Фото: Галина Соловьева

Рассказываем о законах, которые вступают в силу в новом месяце. В том числе в начале декабря проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги, госорганам придется вести паблики в соцсетях, а в квартирах разрешат устанавливать хаммамы.

С 1 декабря:

Тарифы на ЖКУ повысят максимум на 9 %. Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Минэкономразвития, сумма платежей для семьи из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля в месяц. Окончательные решения об уровне индексации примут региональные власти.

У госорганов появится новая обязанность — вести страницы в соцсетях. Предполагается, что новые нормы сделают органы более открытыми для граждан.

Все нормы об иноагентах будут объединены в одном законе. Иногентам будет запрещено преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать господдержку на творческие проекты и инвестировать в стратегические предприятия. Также они не смогут организовывать митинги и другие публичные мероприятия.

Полис ОМС перейдет в цифровой формат — в виде штрихкода.

В квартирах разрешат устанавливать хаммамы и солярии. Подробнее об этом читайте здесь.

Карту болельщика нужно будет оформлять для посещения любых матчей Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги.

Кроме того, со 2 декабря вопросы, связанные с пребыванием осужденных подростков в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, будут рассматривать не в уголовном, а в административном судопроизводстве. С 26 числа — запретят создание новых биосферных полигонов в государственных природных заповедниках.