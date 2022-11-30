Соответствующие поручения глава государства дал на совещании с членами Правительства 30 ноября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Также в начале следующего года кабмин должен будет оказать помощь регионам с низкой бюджетной обеспеченностью.

Соответствующие поручения глава государства дал на совещании с членами Правительства 30 ноября.

"В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая всем известна. Цены заметно выросли, и зарплаты в целом тоже хотя бы в номинале, но прибавляют. Поэтому уже в январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам — тем, которые действительно нуждаются в этой помощи", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также обратил внимание на работу бюджетных учреждений. По его словам, доходы таких организаций еще не до конца восстановились после пандемии коронавируса, а бюджеты за последние годы снизились более чем на 20%. В большей степени это касается учреждений культуры.

В связи с этим президент поручил Правительству проанализировать ситуацию с каждой отдельной бюджетной организацией и предложить решения, направленные на повышение эффективности работы таких учреждений.

"Прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. <...> Нужно правильно определять приоритеты. Важнейший приоритет, если не самый главный — это уровень благосостояния граждан России", — добавил Владимир Путин.