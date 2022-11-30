Банки хотят «Уралочку»

В ближайшее время количество банков, где можно оформить единую социальную карту «Уралочка», увеличится. Как выяснила «ОГ», к уже участвующим в проекте ВТБ, Банк Синара и Почта-банку добавятся Сбербанк, Газпромбанк, «Россельхозбанк» и «Совкомбанк». А с 2024 года с помощью ЕСК можно будет оплачивать по льготному тарифу проезд в междугороднем транспорте.

В «ОГ» обратилась читательница из Екатеринбурга Ирина Дюдюкина. Ее супруга, военного пенсионера, при оформлении льгот обязали оформить банковский вариант единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка». Но, как выяснилось, сделать это можно только в трех финансовых учреждениях, работающих в регионе – ВТБ, Банк Синара и Почта-банке.

«Почему предлагают социальные карты только трех банков и не оформляют выплаты на карту «Сбербанка», которая у мужа уже имеется и куда перечисляется его пенсия? – интересуется наша читательница. – Людям, особенно пожилым, неудобно иметь много карт, запоминать несколько пин-кодов».

«Уралочка» выпускается в двух вариантах. Первый – карта нефинансовая. Она платежным инструментом не является, но ею можно оплатить льготный проезд в общественном транспорте. Второй – банковская карта. Она дает возможность совершать финансовые операции, расплачиваться в аптеках, магазинах, кафе, ресторанах, в общественном транспорте. Но и это, пожалуй, не главное, на нее перечисляются денежные выплаты и компенсации (пояснения см. во врезке – «ОГ»). Альтернатива – получение их в почтовом отделении, но льготники, как правило, выбирают первый вариант. Обе карты дают возможность пользоваться бонусами и скидками в торговых, медицинских, спортивных, развлекательных организациях, которые являются партнерами программы ЕСК.

Как пояснили «ОГ» в региональном минсоцполитики, ограниченность числа банков, выпускающих ЕСК, – ситуация временная. Единая социальная карта – сложный инструмент. Это своего рода универсальный электронный ключ к цифровой инфраструктуре региона. На банковскую ЕСК, как и на любую банковскую карту, наносятся QR-коды, магнитные полосы. К тому же каждый банк имеет собственную информационную систему, которую нужно адаптировать под задачи «Уралочки». Банки подключаются к программе ЕСК по мере решения всех этих технических вопросов. Так, в ближайшее время к проекту уже готовы присоединиться «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Сбербанк» и «Совкомбанк», подчеркивают в министерстве. В итоге выбор у льготников увеличится.

Добавим, что держатели банковской «Уралочки» автоматически становятся участниками программы лояльности национальной платежной системы «Мир» и могут пользоваться ее скидками, бонусами и специальными предложениями. Также до конца 2022 года при оплате проезда в общественном транспорте по ЕСК можно сэкономить 10 рублей с каждой поездки.

В будущем пользование транспортом для обладателей «Уралочки» станет еще удобнее. К примеру, с 1 января 2024 года те, кто пользуется 50% или 100-процентной скидкой при проезде в междугороднем транспорте, будут получать льготу по ЕСК и документу, удостоверяющему личность. Этого будет достаточно: все данные льготника будут считываться с карты.

Также в ближайших планах по расширению функционала «Уралочки» – запуск медицинских приложений, в первую очередь предусматривающих переход от бумажных рецептов к электронным.

История вопроса Единая социальная карта «Уралочка» была внедрена в Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева в 2021 году. Оформить ее может любой житель региона, достигший 14 лет. Банковскую ЕСК можно оформить в отделениях уполномоченных банков, либо в офисах МФЦ. Нефинансовую получить проще – ее выдают в специальных пунктах, которых на сегодня по области насчитывается 700. Их адреса можно посмотреть на официальном сайте проекта «Уралочка» – www.eskso.ru или узнать по телефону: 8–800–6000-670 (звонок бесплатный). За два года свердловчане на практике убедились в преимуществах «Уралочки». На сегодняшний день, как сообщили в областном минсоцполитики, ЕСК используют почти 236 тысяч человек.

Алексей Сабитов, заместитель министра социальной политики Свердловской области: – Все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 года, свердловчане получают на единую социальную карту «Уралочка». Тот, у кого она отсутствует, может получать выплаты и компенсации только в почтовом отделении по месту жительства. Такой же порядок действует и в отношении социальных выплат, поступающих из Пенсионного фонда. Что касается социальных выплат, которые были назначены до 1 января 2021 года, их перечисление осуществляется тем способом, который получатель указал в заявлении при назначении льгот. Это может быть счет в банке, любая карта платежной системы «Мир». Однако льготники имеют право в любой момент изменить способ перечисления назначенной ранее 2021 года выплаты или компенсации, перевести их либо на единую социальную карту Свердловской области, либо на отделение почтовой связи.

«Привет, Мир!» Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк присоединился к проекту Единой социальной карты Свердловской области в декабре 2021 года. На сегодня ВТБ выпустил уже более 40 тысяч карт «Уралочка», их оформление и обслуживание осуществляется бесплатно. Держатель банковской карты «Уралочка» от ВТБ автоматически становится участником программы лояльности «Мир». Фактически ему становятся доступны одновременно три вида бонусных программ – предложения от партнеров платежной системы «Мир», все традиционные опции программы лояльности банка и региональные скидки в торговых сетях, транспорте и учреждениях культуры. Главное условие – зарегистрировать карту на сайте privetmir.tu или в мобильном приложении «Привет, Мир!»