«Это сильно мотивирует»

Начальник лаборатории предприятия «Вектор» Владимир Ананич (на фото слева) стал одним из первых, кому губернатор Евгений Куйвашев вручил диплом призера конкурса. Фото: Павел Ворожцов

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вручил награды победителям регионального конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации». Дипломы и денежные премии в размере 50 тысяч рублей получили 33 молодых специалиста. Церемония награждения состоялась на площадке Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).

Главная идея конкурса – развитие кадрового потенциала оборонных предприятий Среднего Урала, поддержка молодых специалистов. В 2022 году в нем приняли участие почти два десятка предприятий, расположенных на территории Свердловской области. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «оборонки», определила 33 победителей. Среди них инженерно-технические работники, осуществляющие разработку и выпуск основной продукции, изделий гражданского и двойного назначения, а также представители рабочих специальностей.

В церемонии награждения, прошедшей накануне в УОМЗ, принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Помимо дипломов, победители конкурса получили денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

– Оборонная промышленность во многом определяет стабильное социально-экономическое и промышленное развитие региона, стимулирует его инновационный и технологический рост. В Свердловской области свыше ста предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. А общая численность работников ОПК соотносима с населением крупного уральского города – такого, к примеру, как Каменск-Уральский. Многие заводы являются градообразующими, поддерживают Дома культуры, детские сады и школы, спортивно-оздоровительные комплексы, здравпункты, объекты энергетики и ЖКХ. […] Рад, что в отрасль идут молодые, энергичные, деятельные специалисты, «заточенные» на успешное решение задач укрепления безопасности и обороноспособности государства», – сказал в обращении к ним Евгений Куйвашев.

Одним из первых премию получил Владимир Ананич. В 34 года он уже возглавляет метрологическую лабораторию АО «Уральского производственного предприятия «Вектор». Предприятие имеет многолетний опыт в области радиоэлектроники и разработках автоматизированных систем контроля. Владимир отвечает за поверку, ремонт, наладку и обслуживание производственного оборудования.

– В Екатеринбург я приехал из маленького закрытого города Лесной, – рассказывает он. – Тогда даже и подумать не мог, что буду работать на оборонном предприятии… Но так получилось, что профессия заинтересовала. Привлекают большие возможности, которые она дает. Здесь можно многое увидеть, узнать. И, конечно же, есть отличная возможность реализовать свои знания на практике. На «Векторе» вижу для себя перспективы профессионального и карьерного роста. И, конечно, приятно сознавать свою сопричастность к тому, чтобы наша страна была всегда готова себя защитить.

Ариша Игишева – одна из четырех женщин, ставших победителями конкурса. Она работает технологом в корпорации «Уралвагонзавод», которая производит бронетехнику.

– Моя задача – написать технологию производства и сборки нашей продукции, а это в первую очередь военная техника. Сегодня она применяется в ходе специальной военной операции. Получить награду за свои заслуги всегда приятно и очень почетно, – отметила Ариша.

Иван Вихрев – один из самых молодых призеров. Ему 31 год, работает инженером-конструктором в АО «ОКБ «Новатор». Опытное конструкторское бюро входит в состав АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Как сообщает официальный сайт «Новатора», предприятие разрабатывает и производит артиллерийское и ракетное вооружение – зенитные и крылатые ракеты, ракетные комплексы, противолодочные и метеорологические ракеты, самоходные пусковые установки.

По словам Ивана, его группа занимается разработкой и внедрением режущего инструмента. Задача – заместить применяемые сегодня в производстве иностранные аналоги.

– Молодежь многое делает для того, чтобы двигать производство вперед. Вручение премии очень сильно мотивирует. Сейчас я работаю над созданием системы инструментообеспечения. В будущем моя разработка может быть реализована на всех предприятиях Свердловской области, – поделился своими планами Иван Вихрев.

Когда Иван после вручения премии сошел со сцены, первой его поздравила жена Ангелина. К «оборонке» она отношения не имеет, но в курсе всех дел мужа.

– Я мужем очень горжусь, он у меня постоянно учится, регулярно пишет научные статьи в журналы. Иван Очень ответственный. Переживает за то, что делает: если нужно – вечером задерживается на работе, выходит в выходные. Недавно поступил в аспирантуру – пишет кандидатскую диссертацию. Скоро у нас появится ребенок. Смотрим в будущее с оптимизмом. Мой муж молодец! – отметила Ангелина Вихрева.

Почетными гостями церемонии награждения призеров конкурса стали ветераны Уральского оптико-механического завода. адежда Лебзина проработала на предприятии 36 лет, вышла на пенсию в непростые для отечественной «оборонки» 90-е.

– Я рада за нынешнюю молодежь. Среди них много отличных специалистов. Во многом благодаря им сохранился тот огромный промышленный потенциал, который мы в свое время создавали. Я рада, что наш Уральский оптико-механический завод сегодня работает, растит новое поколение инженеров и помогает нашей армии быть сильной, – сказала Надежда Лебзина.