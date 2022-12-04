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4 декабря 2022, 13:03

Уникальная методика свердловского нарколога помогла уже 160 алкозависимым

гипноз

В новой методике человека индивидуально вводят в поверхностные стадии гипнотического транса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Врач психиатр-нарколог, заведующий консультативным центром филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы "Сосновый бор" Андрей Кирницкий разработал уникальную методику лечения алкоголизма. С ее помощью от пагубной привычки избавились уже более 160 человек.

Программа получила название "Сфинкс" и является разновидностью популярного метода Довженко. Однако в отличие от первоначального алгоритма, где работа ведется в группе, а пациент находится под гипнозом в состоянии бодрствования, в методике Кирницкого человека индивидуально вводят в поверхностные стадии гипнотического транса (сравнимы с погружением в сонливость и дремоту).

По словам Андрея Кирницкого, цель его методики — помочь страдающему алкогольной зависимостью осознать, что "трезвость — не тюрьма, напротив, это крылья".

Андрей Кирницкий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Метод Довженко, на котором основывается "Сфинкс", дает удивительный эффект — от 82 до 94 % обратившихся в связи алкогольной зависимостью бросают пагубную привычку", — рассказал главный внештатный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач медучреждения Олег Сердюк. Он также отметил, что в свердловском филиале применяются оба метода.

По данным департамента информполитики региона, оба подхода могут подействовать всего за один сеанс. Однако необходима серьезная предварительная подготовка и реабилитационное психотерапевтическое сопровождение после лечения.

Областная газета Свердловской области

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